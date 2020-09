Lenovo Legion Slim 7i : le nouveau PC gamer le plus léger au monde

Alexandre Godard

Lenovo dévoile ses produits de cette fin d’année 2020. Parmi la dizaine de PC, tablettes et produits domotiques se trouve le Legion Slim 7i, l’ordinateur de jeux avec écran 15 pouces le plus léger du monde, puisque son poids peut descendre à 1,8 kg.

La légèreté avant tout pour le Slim 7i

Le plus important pour commencer, le Legion Slim 7i sera le PC gaming le plus léger au monde avec un poids pouvant descendre à 1.8kg (selon les caractéristiques). Avec de telles spécifications physiques, le Legion Slim 7i se veut donc être aussi bien taillé pour le hardcore gaming que pour le travail bureautique et en mobilité. Habillé d’un châssis en aluminium, le PC présente plusieurs lignes de petits trous derrière les touches fonctions du clavier. Il ne s’agit pas de l’emplacement pour les haut-parleurs stéréo, mais d’une entrée d’air pour ventiler le CPU et le GPU lors de séances de gaming prolongées. Le système de refroidissement s’appuie par ailleurs sur deux ventilateurs actifs dont le design a été amélioré.

Fiche Technique

Côté fiche technique, le Legion Slim 7i est proposé avec un écran 15,6 pouces Full HD (60 ou 144 Hz) ou Ultra HD (60 Hz), un processeur Core i5 à Core i9 de 10e génération et une carte graphique GeForce GTX 1650 Ti (avec ou sans Max Q) ou RTX 2060 Max-Q Design. Côté mémoire, l’utilisateur peut choisir entre 8, 16 ou 32 Go de RAM au format DDR4 (2,9 GHz ou 3,2 GHz) et 512 Go, 1 To ou 2 To de stockage au format SSD. La batterie offre une capacité de 71 Wh. Le clavier est rétroéclairé. L’équipement comprend entre autres 2 ports USB 3, 2 ports Thunderbolt, deux haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, une webcam 720p et un lecteur d’empreinte digitale.

Prix et date de lancement

Son prix démarrera à 1800 euros. Il sera en vente en France à partir du mois de novembre.



Ceux qui sont dans le monde du gaming PC, que pensez-vous de ce nouveau produit ? Intéressant ou finalement pas trop ?

