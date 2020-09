AirPods Pro : autant de ventes que les AirPods 2

Alban Martin

Les livraisons d'écouteurs sans fil AirPods Pro, le haut de gamme d'Apple, devraient égaler celles des AirPods de deuxième génération d'ici la fin de l'année, selon des sources de Digitimes.

AirPods Pro : aussi bien que les AirPods 2

Les expéditions des AirPods Pro ont augmenté régulièrement depuis leur lancement en octobre 2019, et devraient probablement rattraper celles des AirPods 2 d'ici la fin de 2020. Une nouvelle favorable pour les fournisseurs de substrats SiP, y compris les fabricants de circuits imprimés Nan Ya de Taiwan et les fabricants coréens. SiP est susceptible de devenir la technologie dominante pour les AirPods.



Sept mois après le lancement des ‌AirPods‌ 2, Apple avait dévoilé les ‌AirPods Pro‌, avec un tout nouveau design intra-auriculaire et plusieurs améliorations par rapport aux ‌AirPods‌ habituels, notamment l'annulation active du bruit, une qualité sonore améliorée et une résistance à l'eau et à la transpiration.



Bien évidemment, ces nouvelles fonctionnalités ont entraîné un coût supplémentaire, les AirPods Pro sont vendus à 279€, alors que les AirPods 2 sont vendus 179€ sans boitier rechargeable sans fil ou 229€ avec. Avec les deux modèles, Apple représentait près de la moitié de toutes les ventes d'écouteurs true wireless en 2019, et ces ventes devraient atteindre 82 millions d'unités cette année, selon Counterpoint Research.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, qui prédit souvent de manière fiable les plans de produits d'Apple, la firme travaille sur une version de deuxième génération des AirPods Pro qui entrera en production de masse au quatrième trimestre 2021 pour un lancement au premier trimestre 2022.



Kuo a également déclaré qu'Apple travaillait sur une version de troisième génération de ses ‌‌AirPods‌‌ bas de gamme, pour un déploiement prévu au premier semestre 2021. Les nouveaux ‌AirPods 3‌ devraient présenter un design similaire à celui des ‌AirPods Pro‌, grâce à un système dans un boîtier (SiP) qui permet d'intégrer les fonctions audio dans un boîtier plus compact.



En attendant, ceux qui possèdent des ‌AirPods Pro‌ vont bénéficier d'une nouvelle fonctionnalité «audio spatiale» avec iOS 14 qui promet de fournir une expérience de son surround semblable à celle d'un cinéma où que vous soyez. Cette fonctionnalité nécessitera un ‌iPhone or 7 ou plus récent.



