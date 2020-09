TikTok : de nouvelles règles chinoises pourraient bloquer l'achat

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

1

Quelle galère que cette affaire TikTok... Pour rappel, le très populaire réseau social fait face aux colères du gouvernement américain, qui a accusé plusieurs applications du pays de faire de l'espionnage grâce aux utilisateurs.



L'administration Trump n'a pas hésité à utiliser les grands moyens : elle a accordé un délai de 90 jours pour trouver un acheteur américain et ainsi sauver TikTok.



Plusieurs grandes entreprises américaines se sont alors lancées dans la course au rachat de la partie américaine de l'application, dont le plus sérieux n'est autre que Microsoft. Hélas, de nouvelles règles chinoises viennent de voir le jour, menaçant l'achat...

Microsoft devrait faire face à de nouvelles difficultés dans le rachat de TikTok

L'achat potentiel de TikTok par Microsoft ou un autre géant de la technologie peut être menacé en raison de nouvelles règles du gouvernement chinois.



En effet, selon CNN, le gouvernement chinois a mis à jour les règles concernant certains types de technologies vendues à des acheteurs étrangers.



On parle donc de nouvelles mesures concernant le traitement des données, la reconnaissance vocale et textuelle dans le but de "protéger la sécurité nationale".



Avec ces nouveautés, TikTok devrait donc désormais avoir l'aval du gouvernement dans le cadre d'une vente à l'étranger, ce qui risque de corser l'affaire. L'avocat général de ByeDance, Erich Andersen, a déclaré qu'il examinait les nouvelles règles...



Source

Télécharger l'app gratuite TikTok