WeatherPro bientôt supprimée de l'App Store ?

Il y a 3 heures

Alban Martin

WeatherPro qui été créée par MeteoGroup, le leader européen de la météorologie, pourrait bientôt disparaitre. Actuellement première de l'App Store comme nous l'a signalé Nyko par email, cette application fiable et mainte fois primée aurait été abandonnée par la société allemande.



WeatherPro vit ses dernières heures

MeteoGroup qui appartient désormais à la société américaine DTN ne sortirait pas de version 5. L'app actuelle, v4.8.8, avait pourtant vu le retour de l'extension Apple Watch. Mais c'était en mai 2018, et depuis, plus rien. La version Apple Watch était d'ailleurs revenue dans le cadre d'une mise à jour de watchOS 6, donc du fait d'Apple (bizarre) et non des développeurs.



Affichée à 0,99€, elle occupe actuellement la tête du classement des apps payantes. Mais d'après iPhone-Ticker, DTN aurait prévu de la supprimer et de lancer une nouvelle app à la place. Pour information, la société américaine est plutôt spécialisée dans l'information auprès des entreprises et des grands groupes. Elle couvre la météo, l'énergie, les transports et plus encore. On imagine alors un système B2B avec abonnement.



Mais quid de la version grand public ?

