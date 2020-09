Avertissement du suivi publicitaire dans iOS 14 : C'est repoussé à 2021

Julien Russo

L'une des préoccupations majeures avec iOS 14 aura été le suivi publicitaire. En effet, avec la nouvelle mise à jour d'Apple, celui-ci est désormais interdit sans l'autorisation de l'utilisateur. Cela aura créé beaucoup de débats chez les annonceurs, mais également chez les développeurs. Tout le monde s'est dit "mais qui va accepter d'être suivi à la réception de cette pop-up ?". Apple a entendu les réactions à propos de cette nouveauté et a pris une décision.

Une quête supplémentaire vers une meilleure protection de la vie privée

Devenir maître de la gestion de ses informations personnelles, voici l'objectif qui tient à coeur à Apple. Pour la firme de Cupertino la vie privée est un droit humain fondamental et elle n'a pas à être violée pour des questions de business. Avec iOS 14, Apple a prévu d'inclure dans les applications une restriction qui a pour but de demander aux utilisateurs s'ils veulent être "pisté" pour obtenir des publicités suivant leurs précédentes activités. L'utilisateur pourra alors répondre oui ou non !

Ces publicités personnalisées vous permettent de retrouver des produits que vous avez précédemment cherchés sur internet. Un exemple ? Vous êtes intéressé pour vous acheter l'Apple TV 4K, vous avez fait des recherches hier soir pour connaitre son prix et le lendemain matin vous apercevez une publicité de la Fnac avec l'Apple TV 4K en promotion sur Facebook. Vous avez été pisté.



Cette nouvelle fonctionnalité ravit déjà les utilisateurs qui sont nombreux à encourager Apple pour prendre des décisions pour la protection de leur vie privée, cependant cela inquiète fortement l'univers de la publicité. Les publicités ciblées sont aujourd'hui les plus rentables sur internet ! Si l'utilisateur refuse, il n'aura que des publicités qui ne vont pas lui correspondre, il y aura donc moins de chance qu'il clique dessus. Sois une perte financière.

Face à ce mouvement de contestation et d'inquiétude, Apple a décidé de réagir et de repousser le lancement de cette nouvelle fonctionnalité à l'année prochaine. Apple explique :

Pour donner aux développeurs le temps d'apporter les modifications nécessaires, les applications devront obtenir l'autorisation de suivre les utilisateurs à partir du début de l'année prochaine. De plus amples informations, y compris une mise à jour des directives d'examen de l'App Store, suivront cet automne.

Apple donne donc un délai supplémentaire aux développeurs pour apporter les modifications indispensables, l'entreprise fait le choix de ne pas brusquer les choses. Cette décision serait liée à des conversations entre Apple et des studios de jeux comme Supercell, N3twork, Activision ou encore Blizzard, chacun des studios aurait demandé à la firme de Cupertino de repousser la sortie de l'avertissement du suivi publicitaire.



Il faut savoir que si les annonceurs sont perdants, les développeurs qui exploitent la publicité ciblée dans leurs applications seront les plus grands perdants puisque pour beaucoup c'est là que vient la majorité de leurs revenus. Chez Facebook on s'attend à voir les revenus publicitaires se diviser par deux dès qu'Apple aura mis en place la pop-up qui demande à l'utilisateur s'il souhaite être suivi pour obtenir des publicités ciblées.