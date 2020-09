Harman Kardon présente la Citation 200 avec AirPlay 2 et Bluetooth

Il y a 4 heures

Alban Martin

Harman Kardon se lance à l'assaut des enceintes nomades avec la nouvelle Citation 200 qui vient enrichir une gamme déjà très touffue. En effet, avec plus de 10 enceintes et barres de son connectées, le constructeur qui appartient désormais à Samsung propose de nombreux produits audio pour toutes les bourses.

Le design industriel scandinave se marie parfaitement avec la technologie innovante de la nouvelle série Citation Harman Kardon, offrant à l'auditeur averti le meilleur des systèmes audio à domicile.

Harman Kardon lance une nouvelle petite enceinte avec la Citation 200

Une enceinte portable fait donc sa apparition dans la gamme du constructeur britannique fondé en 1953 par Sidney Harman et Bernard Kardon. Comme ses pairs, on retrouve le Wi-Fi, le Bluetooth et la support de AirPlay 2 pour les appareils Apple.



La Citation 200 est la déclinaison nomade de la Citation 100 affichée à 299€, soit la deuxième dans la gamme des enceintes Citation. Elle vient en concurrence de la Sonos One qui s'échange à 399€.



Harman Kardon a ajouté une anse à son enceinte et une meilleure résistance aux éclaboussures (IPX4). Le reste est classique avec un tweeter de 1”, un haut-parleur médium de 5” et deux radiateurs passifs pour les basses.



Pour la recharge, soit vous la posez sur la base fournie à la maison, soit vous la branchez avec un câble USB-C. On peut bien évidemment diffuser en Bluetooth quand il n'y a pas de réseau, mais c'est une fois connectée en Wi-Fi que la Citation 200 dévoilera son potentiel. Compatible avec Chromecast Audio et Apple AirPlay pour diffuser depuis une application mobile, l'enceinte est très pratique d'autant qu'elle propose les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. A noter qu'elle affiche tout de même des boutons pour modifier le volume, l’allumer, activer la connexion Bluetooth ou utiliser l’assistant vocal.



Dernier intérêt, elle s'insère dans la gamme et fonctionne en multiroom avec les autres modèles.

© Harman Kardon

Harman Kardon l'avait présentée en janvier, la Citation 200 devait être lancée au printemps mais arrivera finalement ce mois-ci à 349 euros. Elle est vendue en deux coloris : gris ou noir et recouvert d'un tissu en laine ainsi que d'un revêtement spécial pour un nettoyage simplifié.



Voici sa présentation en vidéo :