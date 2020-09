Trüberbrook : le sublime jeu d'aventure est de sortie sur iOS et Android

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Trüberbrook avait fait la joie des joueurs sur PC, Mac et consoles en 2019, avant d'être annoncé sur iOS et Android en mars dernier. Disponible en précommande depuis trois semaines sur les Play Store et App Store, voilà le jeu d'aventure de science-fiction se déroulant dans les années 60 disponible à 5,49€.



Regardez le trailer vidéo de la version mobile :

Trüberbrook est disponible sur iOS et Android

Trüberbrook du studio Headup est une aventure unique faite à la main qui se passe dans l'Allemagne des années 60. Remplie de mystères, cette aventure vous mène dans le petit village de Trüberbrook, un endroit isolé en pleine zone rurale.



Si vous y êtes arrivé de plein gré après avoir gagné un voyage à la loterie, autour de vous, il n’y a que des montagnes densément boisées. Le point de départ d'une épopée équipe avec un anti-héros qui va devoir se retrousser les manches pour sauver le monde. Pour cela, et dans une ambiance science-fiction rétro, vous devrez user de thèmes universels tels que l'amour, l'amitié, la loyauté, la découverte de soi et les dinosaures !



Les fans de Twin Peaks, X-Files, Stranger Things et autre Star Trek seront ravis d'apprendre que les développeurs allemands s'en sont largement inspirés, que ce soit pour l'ambiance ou le scénario. Idem avec une bande-son particulièrement travaillée en anglais (ou allemand au choix) qui participe à la réussite global de l'aventure. Rassurez-vous, les sous-titres français sont intégrés, de quoi profiter pleinement d'un jeu magnifique qui vous occupera près de 10 heures...



A télécharger d'urgence sur iOS et Android pour 5,49€, en tout cas si vous avez 1,8 Go d'espace disque pour l'installer, ainsi qu'iOS 7 minimum et un peu de temps devant vous car le jeu est prenant.



Le titre de Headup est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch, et traduit en Français, Allemand, Anglais, Chinois, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Coréen, Espagnol, Japonais, Russe, Tchèque et Ukrainien.

Télécharger le jeu Trüberbrook