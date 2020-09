Twitter : ajout du sous-titrage automatique des vidéos début 2021

Pour rendre la plateforme plus accessible, Twitter travaille au sous-titrage automatique des vidéos et tweets audio postés sur le réseau social. Une nouvelle fonctionnalité qui devrait voir le jour d’ici à début 2021. Et ça concerne tout le monde !



Sous-titres automatiques chez Twitter

Après l'ajout de la description des sujets en "Top Trend" (top tweet), pour une meilleure compréhension des sujets les plus en vogue du jour, Twitter compte lancer début 2021 une nouveauté qui devrait être utile. Les sous-titres pour les vidéos et les tweets audios.



Dans un post publié sur son blog, Twitter a expliqué travailler à l’ajout de sous-titres automatisés pour les vidéos et sons. C’est en lançant cet été les tweets audio pour les utilisateurs sous iOS que Kayvon Beykpour, chef produit, et Brand Dalana, responsable de l’expérience utilisateur, ont réalisé que cela écartait les personnes handicapées de l’utilisation de la plateforme, incapables de profiter du message qui n’était pas écrit.

Tester les tweets vocaux plus tôt cet été nous a fait prendre conscience du travail qu’il nous reste à faire en tant qu’entreprise, et nous nous sommes engagés à rendre Twitter plus inclusif pour les personnes handicapées – en créant une équipe dédiée pour se concentrer sur une plus grande accessibilité, des outils et plaidoyers pour tous nos produits.





Twitter a fait de l’accessibilité une priorité depuis longtemps. Que ce soit dans la gestion interne de ses locaux, son approche de sa plateforme ou ses opérations parallèles, la firme, qui travaille notamment avec des associations de San Francisco sur ses thématiques, multiplie les initiatives pour aider au handicap. Deux équipes vont voir le jour en interne pour proposer davantage d’outils d’accessibilité. Cela passera par la création d’un centre d’accessibilité, mais aussi par un département chargé de concevoir des produits nouveaux et innovants dans cette perspective.



Les sous-titres sur les vidéos et les tweets audios devraient arriver début 2021. Mais, comme bien souvent, ces innovations vont servir au plus grand nombre (surtout pour nous les Français, qui ne somment pas des experts en anglais pour la plupart). D'ailleurs, espérons que le français soit une langue intégrée dans ce système de sous-titre et qu'il n'y ait pas seulement l'anglais de disponible, comme sur YouTube la plupart du temps par exemple.



