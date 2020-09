AirPods Studio : Le schéma du casque s'est glissé dans un brevet d'Apple

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'AirPods Studio aura un arceau réglable pour s'adapter parfaitement à votre tête. En ce qui concerne les haut-parleurs ils devraient proposer des coussinets assez larges avec une matière apportant un confort exemplaire pour l'utilisateur. Pour rappel, les rumeurs affirment que Apple pourrait proposer ce casque très prochainement au tarif de 399€ . Il serait équipé de la réduction active du bruit, de la puce W1 d'Apple qui permet une synchronisation aisée entre vos différents appareils Apple, de la recharge rapide et d'un égaliseur personnalisable. Source

Si aucune rumeur ne montre pour l'instant le futur casque d'Apple (qui est sous l'extrême confidentialité de l'Apple Park), on peut récupérer beaucoup d'informations dans le registre de l'USPTO. En effet, c'est ici où Apple dépose ses brevets pour protéger les innovations et le design de ses futurs produits. Apple n'a pas le choix, puisque derrière il y aura de nombreuses entreprises chinoises qui s'empresseront de copier l'AirPods Studio dès sa sortie si le produit n'est pas protégé. Avec ce nouveau brevet, Apple dévoile un schéma exclusif qui donne plusieurs détails sur le casque Apple.

Nous l'attendons avec une grande impatience, l'AirPods Studio va être le premier casque sous l'entité Apple. Jusqu'ici la firme de Cupertino a toujours commercialisé des écouteurs avec et sans fil. Aujourd'hui, Apple aurait envie de prendre son indépendance de la marque Beats et lancer son propre casque avec le logo pommé dessus !

