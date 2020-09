Mise à jour de DOOM I et II : 16:9, 120 Hz et manettes sur iOS !

Il y a 55 min

Medhi Naitmazi

DOOM 1 et DOOM 2 étaient revenus en force l'an dernier grâce à Bethesda qui a publié un portage complet sur iOS, Android mais aussi sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Mais depuis, les développeurs ne se sont pas reposés avec plusieurs grosses mises à jour. Après le 60 FPS puis l'ajout de BTSX Ep2, voilà que les deux jeux accueillent plusieurs évolutions attendues.



DOOM passe à la vitesse supérieure sur mobiles

Avec ses toutes nouvelles commandes tactiles, sa compatibilité manette et son rendu en 16:9, cette nouvelle mise à jour sur toutes les plateformes est la plus grosse que nous ayons jamais sortie pour DOOM et DOOM II ! Voilà ce que nous dit Bethesda, avant de conclure par le support du 120 Hz sur les appareils compatibles. On parle évidemment de l'iPad Pro mais aussi des futurs iPhone 12 Pro, à n'en pas douter ! On peut même décider de l'activer dans les réglages nous précise le studio.



Pour iOS, les contrôleurs PS4 et Xbox One sont donc pris en charge de manière native avec des mappages correspondant aux autres plates-formes, un vrai bonheur.

Enfin, la mise à jour d'aujourd'hui a ajouté une notification de zone secrète, le niveau ultra violence+ (pour les plus fous), l'extension BTSX Episode 1 et 2 dans les deux jeux (auparavant juste dans DOOM II), et a corrigé le comportement approprié de l'ennemi dans la difficulté "nightmare", les problèmes de retard et d'éclairage corrigés, certains contenus coupés restaurés, et plus encore.



Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger DOOM et DOOM II sur l'App Store et Google Play dès maintenant pour 5,49€ pièces. Reste désormais à attendre un portage de DOOM 3 sur nos mobiles, bien que cet épisode ne soit pas le préféré des fans de la saga.

Télécharger DOOM à 5,49 €

Télécharger DOOM II à 5,49 €