OnePlus 8T : un écran 120 Hz et un quadruple capteur photo

Attendu dans quelques semaines, le prochain OnePlus 8T laisse filtrer de plus en plus d’informations. Le site Android Central a ainsi appris qu’il serait équipé d’un écran de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour l'arrière du OnePlus 8T, on verrait apparaître quatre capteurs photo.

Des airs de OnePlus 8 Pro

Malgré une étrange année, OnePlus ne semble pas près de lâcher sa cadence de lancement biannuel pour sa gamme phare. Après les sorties des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro au printemps durant le confinement, le fabricant chinois s’apprêterait à lancer pour l’automne leur successeur, le OnePlus 8T. Et le site Android Central a pu avoir quelques informations exclusives sur ce futur smartphone au nom de code Kebab (ce n'est pas une blague).

Caractéristiques du OnePlus 8T

On apprend ainsi qu’il sera doté d’un écran Amoled de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme le OnePlus 8 Pro l’a intronisé. C’est moins que les 6,78 pouces du OnePlus 8 Pro, mais c'est la même taille d’écran que celui du OnePlus 8, qui lui en revanche avait un taux de rafraichissement de "seulement" 90 Hz.



Selon la source du site, le OnePlus 8T devrait s’enrichir au dos d’un quatrième capteur, comme le OnePlus 8 Pro. Le module photo compterait toujours un capteur principal de 48 MP, mais il serait nettement amélioré par rapport à celui des OnePlus 8 et 8 Pro. Un grand-angle de 16 MP, une macro de 5 MP et pour finir une lentille pour le portrait de 2 MP compléteraient le quatuor inédit sur le modèle "d’entrée" des gammes OnePlus.



En début de semaine, une photo du possible OnePlus 8T avait fuité dans le code source de la Developer Preview 4 d’Android 11. On n’y apercevait que la face avant, mais c'était suffisant pour réaliser que les différences avec le OnePlus 8 n’étaient pas flagrantes. Mais c’est souvent le cas entre le modèle de printemps plus innovant et celui de l’automne qui s’avère être une légère amélioration en puissance et parfois en photo.



Le OnePlus 8T devrait être équipé du processeur Snapdragon 865+ de Qualcomm, le plus puissant actuellement alors que l’on trouvait le Snapdragon 865 sur les OnePlus 8, avec une mémoire qui démarre généralement à 8 Go pour monter jusqu’à 12 Go chez le fabricant de Shenzhen.



Pas de grands changements chez OnePlus

Nos confrères ajoutent que le futur smartphone chinois tournera sous OxygenOS 11 basé sur Android 11. OnePlus est, à ce niveau-là, souvent l’un des tout premiers partenaires de Google pour accueillir la nouvelle déclinaison du système d’exploitation maison qui débarque quasiment dans le même timing. Ce qui est un point positif car les nouvelles versions d'Android mettent parfois des mois à arriver sur certains téléphones.



Il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements à espérer avec ce nouveau OnePlus 8T qui misera à n’en pas douter une fois de plus sur l’efficacité et la solidité maison pour concocter un appareil de premier plan. Le dernier de l’année à sortir est rarement une révolution chez OnePlus. Mais comme souvent, il s’apprêterait à reprendre les caractéristiques du modèle haut de gamme de la gamme précédente.



La surprise devrait être levée rapidement. Il se murmure que OnePlus pourrait présenter ses nouveaux modèles d’ici quelques semaines, entre la fin septembre et la mi-octobre comme ce fut le cas l’an dernier. Il restera à en connaître le prix qui a eu tendance à s’envoler ces dernières années. Un rendez-vous qui doit tomber pile sur ceux d'Apple et de Google...



