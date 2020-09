Huawei confirme le premier smartphone sous HarmonyOS en 2021

Il y a 5 heures

Alban Martin

9

Le patron de Huawei, Richard Yu, a beau avoir pratiquement abdiqué sur la partie Android pour ses smartphones, il vient d'annoncer le premier smartphone sous HarmonyOS pour 2021. Le nouveau système d’exploitation que l'on a couvert l'an dernier lors de la guerre commerciale entre les USA et la Chine serait fin prêt. Mieux, le constructeur devrait le présenter le 10 septembre 2020, soit cette semaine.



Un nouveau système d'exploitation mobile en 2021 chez Huawei

Nos confrères de MyFixGuide rapportent que le système exploitation HarmonyOS sera au coeur de l’événement 2020 HDC Developers Conference qui se tiendra le 10 septembre prochain. C'est le CEO lui-même qui l'a dit.



Si la version 1.0 est déjà dans les téléviseurs de la marque, HarmonyOS 2.0 serait fonctionnel sur des PC, montres, bracelets connectés, voitures et surtout smartphones et tablettes. Et c'est ce qui importe le plus.



Il a déclaré que le téléphone alimenté par HarmonyOS était prêt depuis longtemps, mais simplement parce qu'il y a un accord avec Google, il a donc du patienter. À partir de l'année prochaine. HarmonyOS peut être utilisé dans les téléphones mobiles, les téléviseurs intelligents, les montres intelligentes, les PC, les voitures et d'autres produits IOT.



Selon Richard Yu, HarmonyOS deviendra un système d'exploitation mondial à l'avenir.



En ce qui concerne les problèmes d'approvisionnement de composants et notamment les processeurs, Yu a déclaré que Huawei cherchait actuellement des solutions pour faire au moins aussi bien que le Kirin 9000 des Mate 40. Du côté logiciel, le géant chinois a déjà déployé plusieurs services pour palier au retrait de Google.

Malheureusement, sous les sanctions des États-Unis, TSMC n'a accepté les nouvelles commandes. Le 15 septembre, il ne pourra plus produire de puces pour Huawei. Ainsi, Kirin 9000 est peut-être notre dernière génération de puces haut de gamme Huawei Kirin.

Selon les dernières nouvelles de la chaîne industrielle en amont, afin de répondre au maximum à la demande de commande des puces 5 nm de Huawei, TSMC produit sans interruption 24 heures sur 24 et doit tout livrer avant le 14 septembre.



Le président de TSMC, Liu Deyin, a précédemment confirmé qu'il ne livrera plus rien à Huawei après le 14 septembre et n'acceptera pas de nouvelles commandes de la firme. Il reste en revanche en contrat avec Apple, mais aussi Nvidia par exemple.



À l'heure actuelle, les utilisateurs actifs mensuels du terminaux Huawei sont d'environ 700 millions, les développeurs enregistrés dans le monde de Huawei ont atteint 1,6 million et le nombre d'applications connectées à HMS Core a dépassé 81 000 dans le monde. HMS Core est d'ailleurs passé à la version 5.0, qui a la capacité d'ouvrir des API dans sept domaines, notamment les services d'applications, les graphiques, les médias, l'IA, les appareils intelligents, la sécurité et le système.