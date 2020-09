T2 2020 : L'Apple Watch est numéro 1 sur le marché en Amérique du Nord

Il y a 5 heures

Julien Russo

Les trimestres et les années passent et l'Apple Watch ne cesse de dominer les classements des montres/traqueurs fitness partout dans le monde. D'après une récente analyse du cabinet Canalys, la montre connectée d'Apple se place encore numéro 1 sur le marché en Amérique du Nord pendant le second trimestre de 2020.

L'Apple Watch, l'éternel succès

Alors que nous approchons d'une probable annonce de l'Apple Watch Series 6, la firme de Cupertino ne cesse de réaliser des performances dans les ventes de sa montre connectée. Si celle-ci fonctionne bien en Europe, elle rencontre aussi beaucoup de succès en Amérique du Nord. Selon Canalys, en seulement trois mois, Apple a réussi à écouler 3,2 millions d'Apple Watch, au deuxième trimestre de 2019, Apple en avait écoulé 2,9 millions !

Une belle progression, quand la majorité des concurrents ne connaissent qu'une timide évolution ou une légère chute.

À noter quand même que Apple détient 37,6% du marché quand Samsung n'en possède que 5% et Fitbit 19,3%.

Dans un contexte de crise sanitaire, Apple a réussi à se démarquer et à générer plus de ventes grâce notamment au maintien des ventes sur internet via son Apple Store en ligne.

Sans grande surprise, Canalys informe dans son rapport que c'est l'Apple Watch Series 5 qui aurait rencontré le plus de succès dans ces 3,2 millions d'Apple Watch vendus. L'Apple Watch Series 3 se vend également à merveille grâce à son prix cassé et les offres des nombreux revendeurs pendant le second trimestre.



Fitbit se place à la deuxième position, la marque semble avoir légèrement souffert des conséquences de la crise sanitaire puisque malgré ses récents produits, elle perd 300 000 ventes et voit sa part de marché chuter de 24,1% à 19,3%.

En troisième position on retrouve Garmin qui commence à monter progressivement sur ce marché grâce à ses nombreux modèles avec une autonomie de plusieurs jours et qui visent essentiellement les sportifs. Garmin progresse de 200 000 ventes et sa part de marché passe de 7% à 8,1%.