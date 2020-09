Xiaomi Poco X3 : un téléphone gamer avec 120 Hz et Snapdragon 732G à 229€

Il y a 44 min

Alban Martin

2

Xiaomi propose "exactement ce dont vous avez besoin" avec son tout nouveau Poco X3, un smartphone milieu de gamme qui propose tout de même un écran 120 Hz adaptatif, une énorme batterie et un appareil photo 64 megapixels pour moins de 250€.

La marque chinoise vient d'officialiser son Poco X3 en France, après un premier teasing. Très proche esthétiquement du Poco F2 Pro, le X3 s'en éloigne sur le tarif malgré qu'il conserve le module quadruple capteurs photos arrière. En revanche à l'avant, il cède au poinçon là où son ainé avait opté pour une pop-up.

L'écran 120 HZ adaptatif sur un milieu de gamme

Malgré son prix largement réduit, le X3 se paye le luxe de surpasser le F2 Pro avec un écran 120 Hz en lieu et place du 60 Hz. Mieux, la dalle s'adapte selon l'usage en passant à 50, 60 ou 90 selon le contenu affiché. Idéal pour économiser de la batterie.



Pour le reste, l'écran LCD de 6,67 pouces (ratio 20:9) affiche une "petite" définition de 2 400 x 1 080 pixels.

Nouvelle puce de Qualcomm

Autre point intéressant, le Poco X3 de Xiaomi inaugure la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon 732G qui est optimisé pour les jeux vidéo. Une belle promesse avec ce SoC associé à 6 Go de RAM LPPDR4X et à un espace de stockage UFS 2.1 compris entre 64 et 128 Go. De quoi s'amuser et venir titiller Apple. Proposant son iPhone SE deux fois plus cher, la firme aura du mal à convaincre les petits budgets voulant un téléphone performant.

Le "G" signifie que ce processeur est taillé pour le gaming. Le processeur Qualcomm® Snapdragon™ 732G est doté d'une puissance de traitement graphique exceptionnelle et de capacités informatiques avancées en matière d'intelligence artificielle. Il utilise la technologie 8nm et une puce de huitième génération qui permet d'atteindre des vitesses de 2,3GHz.

De même, la fréquence d'échantillonnage du POCO X3 est de 240Hz ce qui signifie que la fréquence est augmentée de 100 % par rapport aux téléphones à fréquence tactile de 120Hz, et la vitesse du retour est de 4,16 ms. Idéal pour être ultra réactif sur les jeux d'action.

L'appareil photo, l'autre point fort

Pour la partie photo, c'est du classique pour la marque avec un module arrière reconduit :

Un capteur principal Sony IMX682 de 64 mégapixels (f/1,89)

Un capteur ltra grand-angle de 13 mégapixels, 119 degrés, (f/2,2)

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4)

Un capteur avec objectif macro de 2 mégapixels (f/2,4)

Si les deux derniers capteurs sont plutôt inutiles (comme sur le Realme X50 5G), à l’avant, le Poco X3 propose tout de même un capteur photo de 20 mégapixels (f/2,2).

Une batterie imposante et des petits plus sympas

Le X3 qui pèse près de 215 grammes n'est pas une ballerine. Pour compenser (et en cause), la batterie embarquée est de 5 160 mAh. Une autonomie qu'il faudra vérifier car malgré tout, l'écran 120 Hz pourrait être gourmand au quotidien. Le smartphone est livré avec un chargeur de 33 W mais ne propose pas la 5G.



On trouve aussi le Bluetooth 5, une puce NFC, une prise jack 3,5 mm, le double SIM et des haut-parleurs stéréo sont aussi de la partie ainsi qu'un moteur de vibration 4D, là encore pour les joueurs. Le tout tourne avec l’interface MIUI 11 sous Android 10, sans oublier le Game Turbo mode 3.0 qui met le jeu au coeur de l'appareil.

Prix et date de sortie du Xiaomi Poco X3

Xiaomi France explique que le Poco X3 sera disponible dès le 10 septembre sur le site et chez les revendeurs comme Amazon. Le premier prix est de 229€ pour 64 Go, alors que la version 128 Go coûte 269€. Pas mal non ? Pour mémoire, le X2 Pro est vendu 399€.

Les coloris disponibles sont le bleu et le gris.