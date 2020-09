L’Apple Watch 5 est indisponible, l’Apple Watch 6 lancée ce jour ?

Et si c’était le jour J, celui de la présentation de l’Apple Watch Series 6 ? Plusieurs informations et sources convergent vers une sortie de la nouvelle montre de la firme à la pomme, et notamment le fait que l’Apple Watch Series 5 n’est plus en stock sur les Apple Store du monde entier depuis cette nuit.

En effet, en choisissant une Apple Watch Series 5, l’Apple Store en ligne indique qu’un retrait en magasin ou une livraison n’est pas possible. La firme de Cupertino semble avoir tout préparé puisque le bouton acheter est même grisé, impossible de s’offrir la tocante. Nous avons testé plusieurs modèles et de nombreux magasins en île de France, le résultat étant négatif.

Cela vient donc accréditer la thèse de Jon Prosser qui parlait de trois sorties de produits, puis qui a précisé qu’il faudra être vigilant vers 15 heures.



Pour lui, Apple va lancer l’Apple Watch Series 6 et le nouvel iPad Air 4 par un communiqué de presse.



La nouvelle Apple Watch 6 devrait embarquer un nouveau capteur qui mesurera le taux d’oxygène dans le sang, alors que l’iPad Air 4 va récupérer le design des iPad Pro mais avec Touch ID sur le bouton Power, une première.



Voici le tweet de Prosser qui va donc à contresens de Gurman de Bloomberg qui ne voit qu’une annonce du keynote de l’iPhone 12.

Okay, guys. Last tweet of the night. 👇



My sources are not budging or changing their mind.



They’re still telling me that Apple Watch and iPad Air are coming tomorrow via press release.



See you all in the morning to find out! 👋🤗