#AppleEvent : Twitter ajoute un logo sur le hashtag

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Nous ne sommes plus très loin de l'annonce de l'Apple Event de la rentrée. Chaque petit indice apporte son lot d'importance et justement Twitter vient d'ajouter une indication qui laisse penser que l'événement annuel d'Apple ne devrait plus tarder...

Twitter ajoute l'emoji au hashtag #AppleEvent

Ce n'est pas la première fois que Apple conclut un partenariat avec le réseau social Twitter pour ajouter un petit emoji aux tweets ayant la mention #AppleEvent. Chaque année, Twitter ajoute une pomme ou tout autre emoji faisant un lien avec ce qui va être annoncé lors de la keynote.

Justement, le réseau social vient d'ajouter à l'instant le logo d'Apple sur le hashtag #AppleEvent, c'est clairement un signe que nous ne sommes plus très loin de l'événement qui est attendu d'ici les prochains jours.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet de Jon Prosser, Twitter a ajouté un emoji du logo d'Apple en bleu... Une indication en lien avec les rumeurs d'un iPhone 12 au couleur bleu marine ? Peut-être une coïncidence.

Quoi qu'il en soit, la chercheuse Jan Manchun Wong affirme via son site internet que ce hashtag personnalisé est prévu pour durer d'aujourd'hui jusqu'à la date du 28 septembre. Au-delà de cette date : #AppleEvent perdra son emoji.

Pour rappel, d'après le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, Apple devrait enfin dévoiler la date de son Apple Event courant la semaine. Restons attentifs !