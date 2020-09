Disney+ : Mulan est le film le plus piraté de la rentrée

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

6

Le film Mulan est sorti depuis quelques jours pour les abonnés Disney+ américains, mais pour la France il faudra patienter encore quelques semaines. Du moins peut-être pas, car le film est déjà disponible sur internet en version piratée et même en version française.

Le piratage, fléau des créateurs de films

Reporté suite aux mesures de confinement contre le Covid-19, Mulan est disponible sur Disney+ depuis le 4 septembre 2020 aux États-Unis. Pour regarder cette superproduction au budget hallucinant de plus de 200 millions de dollars, les abonnés américains doivent débourser 29,99 dollars en plus du prix de leur abonnement.



La décision de Disney a évidemment provoqué un véritable tollé. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes mécontents appellent à boycotter le film. Sur Facebook ou Twitter, Disney est accusé de vouloir enterrer des petits cinémas. De plus, certains reprochent à l’actrice principale, Liu Yifei, d’approuver les répressions chinoises contre les manifestants à Hong Kong.

Numéro 1 des films les plus piratés de la semaine

Comme on pouvait s’y attendre, des individus n’ont pas tardé à mettre en ligne le film sur des plateformes de téléchargement illégal. D’après les informations relayées par TorrentFreak, Mulan s’est vite hissé en tête des films les plus téléchargés de la semaine.



Voici la liste des 10 films les plus piratés du moment :

Mulan Bill & Ted Face the Music Project Power Tenet Ava The Owners Mon grand-père et moi Peninsula Hard Kill USS Greyhound : La Bataille de l’Atlantique



Sans grande surprise, de nombreux internautes préfèrent télécharger le film sur un site de piratage plutôt que de régler près de 30 dollars ou d’attendre la sortie du film dans leur pays. Au final, nous voilà le 08 septembre 2020, avec des téléchargements illégaux à n'en plus finir. On ose imaginer qu'il y a encore quelques mois, les producteurs du film n'avaient pas imaginé une sortie si compliquer.



Pour rappel, Mulan est prévu pour le 04 décembre 2020 en France pour les abonnés Disney+.

Source

Télécharger l'app gratuite Disney+