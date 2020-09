PAKO Caravan arrive sur iOS et Android !

Il y a 43 min

Alban Martin

Les jeux de course de Tree Men Games nous amusent depuis longtemps sur iPhone et Android, depuis l'original PAKO - Car Chase Simulator en 2014, puis sa suite qui est arrivée quelques années plus tard en 2018 sous le nom de PAKO 2. Avec le temps, les deux titres ont été mis à jour avec de nouveaux modes et véhicules, sans oublier la version PAKO Forever avec encore plus de voitures à débloquer.



Cette semaine, Tree Men Games sort PAKO Caravan, un tout nouveau jeu alliant le gameplay classique du Snake de Nokia au chaos des jeux PAKO. Votre objectif dans PAKO Caravan est de collecter des remorques pour faire grandir votre caravane le plus possible sans vous écraser.



Regardez la bande-annonce du gameplay de PAKO Caravan ci-dessous :

PAKO Caravan : le snake en voiture

Alors que PAKO Forever vous proposait de tenir le plus longtemps possible dans un parking sans fin, Caravan ajoute une difficulté puisque votre véhicule grandit au fur et à mesure, comme dans le célèbre jeu du constructeur scandinave. C'est toujours intéressant de voir une réinterprétation d'un jeu old-school. Cela nous rappelle Snakeybus ou Snakebird.



Dans PAKO Caravan, outre le fait de ne pas se mordre la queue l'essieu arrière, il va falloir éviter les obstacles et composer avec votre environnement. Le studio a prévu une multitudes de mécanismes et de décors qui devraient permettre une bonne durée de vie. Reste à savoir si le modèle free-to-play sera équilibré et quels sont les modes de jeux prévus.



Réponse sur les stores dans quelques jours, nous mettrons à jour cet article. Le jeu est déjà disponible sur le Play Store et arrive le 10 septembre sur iOS.

