Google Maps revient vous guider sur Apple Watch

Hier à 21:00

Medhi Naitmazi

Annoncé le mois dernier, Google Maps est de retour sur watchOS après avoir quitté la plate-forme en 2017. La version compatible Apple Watch est désormais disponible après la dernière mise à jour 5.52.

Google Maps revient sur les poignets des clients Apple

Comme prévu, le retour de Google Maps sur l'Apple Watch permet de retrouver le guidage étape par étape au poignet, ainsi que les heures d'arrivée estimées. L'écran principal de l'application affiche votre "trajet en cours", tandis qu'une liste des "Temps de trajet" est disponible en-dessous. Cela inclut Domicile, Travail et tout autre raccourci enregistré sur l'app iOS.



Vous ne pouvez pas saisir directement un nouvel emplacement à partir de la montre, Google dirigeant les utilisateurs vers l'application sur iPhone. L'extension watchOS prend en charge la navigation en voiture, à vélo, en transports en commun ou à pied, et les utilisateurs peuvent «Définir le mode de déplacement» directement à partir de leur poignet.



Des itinéraires possibles sont alors proposés, Google exploitant les mêmes icônes que sur l'application pour smartphones. Vous ne serez pas perdus.





Une fois sélectionnées, les directions sont affichées dans des encarts avec de grandes icônes pour tourner et identifier le mode de transport actuel. L'application tire parti des vibrations haptiques pour fournir des conseils pendant la navigation et exploite les cadrans avec une complication Google Maps, avec l'icône de l'application, qui ouvre directement le service.



Malgré tout, on regrettera l'absence de cartes réelles sur l'app pour les montres Apple, contrairement à Plans. C'est plus un compagnon qui est en revanche très utile pour suivre les indications au poignet.



Qui attendait le retour de Google Maps sur watchOS ? On rappellera que GMaps avait récemment envahi le tableau de bord de CarPlay.

