Nouveau : Voici l'Apple Face Mask destiné aux employés

Il y a 15 min

Julien Russo

Réagir

Apple vient de présenter un nouveau produit il y a quelques minutes. Non, il ne s'agit pas du nouvel iPad Air ou de l'Apple Watch Series 6 (il faudra attendre mardi prochain), mais plutôt d'un masque de protection destinée aux employés du groupe. Apple a sorti le grand jeu avec un design conçu par ses équipes de Cupertino et avec des matières confortables pour que les employés le portent toute la journée, sans être gênés !

Apple Face Mask

En pleine période de pandémie, Apple cherche le moyen le plus efficace pour protéger ses équipes sur le terrain et dans les bureaux. Jusqu'ici, la firme californienne produisait des masques "lambda" dans ses usines partenaires qui assemblent les iPhone en Asie. Comme dans l'esprit d'Apple on a l'innovation et l'ambition de toujours améliorer les choses, la direction de l'Apple Park a voulu faire plus en reprenant les masques actuellement sur le marché, mais en proposant un nouveau design et une nouvelle matière !

Les Apple Face Mask ont trois couches qui ont pour mission de filtrer les particules entrantes et sortantes, comme fait n'importe quel masque efficace contre le Covid-19.

Contrairement aux masques "classiques", ceux d'Apple ont une conception en forme de triangle pour ne pas coller à la bouche et au nez, ce qui permet de comprendre plus facilement une personne qui parle dans son masque. Une bonne idée pour les employés Apple en contact avec les clients dans les Apple Store !

Apple affirme dans le communiqué en interne que son masque peut être lavé et utilisé jusqu'à 5 fois maximum, autrement dit il peut servir pour une semaine complète de travail.

Pour en arriver à concevoir ce masque, il aura fallu plusieurs mois à Apple afin de sortir "le masque parfait". Le porte-parole de la firme californienne a confié au média Bloomberg que des ingénieurs avaient réalisé "des recherches et des tests minutieux", c'est dire le sérieux et l'investissement dans ce projet qui a pour but de rester en interne.

Le plus difficile n'aura pas été la conception, mais les matériaux à utiliser pour filtrer l'air et éviter de laisser passer les particules indésirables.

L'entreprise souhaite que l'Apple Face Mask soit distribué à ses équipes dans les deux prochaines semaines.



Un autre masque va également être mis en circulation chez Apple, c'est le "ClearMask", un masque qui a la particularité d'être transparent et homologué par la FDA. Comme il montre la totalité du visage, il va faciliter la communication entre les employés ou employés/client qui sont sourds ou malentendants.