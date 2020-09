La puce A14X Apple Silicon pour MacBook et iPad Pro bientôt en production

Il y a 47 min

Alban Martin

Selon des sources proches de la chaîne d'approvisionnement, le premier processeur Apple Silicon, la puce A14X, sera produite au quatrième trimestre de cette année.



Avant le lancement de ses premier Mac Apple Silicon Mac, le processeur A14X qui alimenterait le MacBook et le MacBook Pro - ainsi que l'iPad Pro - serait sur le point d'entrer dans la production de masse. Le fabricant de processeurs TSMC s'y collera logiquement, en plus des puces A14 qui sont attendues pour les iPhone 12 ou encore les puces S6 pour les Apple Watch 6.

Les puces Apple Silicon bientôt disponibles

Selon Digitimes, TSMC devrait fabriquer entre 5 000 et 6 000 wafers par mois, en utilisant son procédé EUV 5 nm. Chaque wafer contient plusieurs centaines de processeurs A14X, qui seront divisés en puces séparées plus tard dans le processus de fabrication.



D'après le quotidien taïwanais, les fournisseurs de composants estiment que l'adoption croissante par Apple de sa propre technologie de microprocesseur System-in-Package (SIP) va lancer une tendance pour l'industrie. Il affirme que TSMC, ainsi que d'autres, y compris ASE Technology, et les fabricants de substrats de circuits intégrés se préparent à une demande accrue de cette technologie.

Récemment, TSMC a révélé des améliorations importantes des performances et de la consommation d'énergie du chipset A14 d'Apple. Il aurait également travaillé sur un processus de 3 nanomètres qui pourrait être utilisé pour les futurs Mac Apple Silicon en 2022.



Le PDG d'Apple, Tim Cook, avait déclaré lors de la WWDC 2020 que les premiers Apple Silicon Mac seront livrés avant la fin de 2020. Il ne reste plus beaucoup de temps. Nous en saurons certainement plus lors du Special Event de la semaine prochaine, le keynote du 15 septembre 2020.