Apple Store : Vers une reprise des horaires habituels

Comme le relaie MacG , les Apple Store devraient reprendre leurs horaires habituels dès le 21 septembre. La firme de Cupertino avait rouvert ses boutiques, mais avec des horaires adaptés à une période de crise sanitaire (jusqu'à fin juin, les Apple Store fermaient à 18h ). Aujourd'hui, les boutiques françaises ferment à 19h maximum, ce qui n'est toujours pas l'idéal pour les personnes qui terminent tard leur travail et qui voudrait faire un tour à l'Apple Store. Suite à l'arrivée imminente de nouveaux produits, Apple se doute bien que la fréquentation de ses boutiques va doubler , voire tripler ! Pour que tout le monde puisse accéder à la boutique et effectuer un achat ou une réparation , Apple va procéder à un allongement de la fermeture en fin de journée.

Depuis la création du premier Apple Store, jamais une situation comme celle-ci n'avait existé. En effet, suite à la pandémie Covid-19 qui s'est rapidement propagée partout dans le monde, Apple a pris la décision de fermer en urgence toutes ses boutiques pendant plusieurs semaines. Une fois la situation calmée, la firme de Cupertino a procédé à une réouverture progressive dans les pays où les nouveaux cas de Covid-19 étaient les plus faibles.

