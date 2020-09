Tiny World : Apple partage le trailer de sa prochaine docu-série

Alban Martin

Apple a partagé aujourd'hui la bande-annonce de sa prochaine série documentaire sur la nature «Tiny World», qui devrait être lancée le vendredi 2 octobre sur Apple TV+. Tiny World regarde le monde «à travers les yeux des plus petites créatures».



Tiny World bientôt sur Apple TV Plus

Narrée par Paul Rudd, cette docu-série présente les minuscules héros les moins connus de la nature. Mettant en lumière les petites créatures et les choses extraordinaires qu'elles font pour survivre, chaque épisode est rempli d'histoires passionnantes et d'une cinématographie spectaculaire. Voilà un contenu supplémentaire pour venir embêter National Geographic qui appartient à Disney.



"Tiny World" est l'une des trois séries télévisées documentaires à venir sur Apple TV cet automne. Il sera rejoint par "Becoming You" et "Earth at Night in Color".



"Becoming You", qui débute le 13 novembre, explore comment les 2000 premiers jours des enfants façonnent leur vie, en suivant plus de 100 enfants à travers le monde, du Népal au Japon en passant par Bornéo. "Earth at Night in Color" sortira le 4 décembre et suit les animaux la nuit avec Tom Hiddleston à la voix-off.



Comme le reste des films et séries d'Apple, les documentaires sont des exclusivités ‌Apple TV‌+ et peuvent être regardées par les clients disposant d'un abonnement à 4,99€. Si vous avez acheté un iPhone, iPad ou Mac, vous aurez un an gratuit, pour vous et votre famille.