Uber : Vers une mobilité durable avec 50% des véhicules électriques en 2025

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Depuis de nombreuses années, Uber a une attention toute particulière pour l'environnement. L'entreprise est consciente qu'à l'heure actuelle son activité à travers le monde est déplorable pour la planète. Cependant, l'avenir serait prometteur si on en croit les derniers objectifs du VTC.

Le plan d'action d'Uber

Crée en 2009, Uber n'a pas attendu très longtemps pour se faire connaitre dans le monde entier et voir sa valorisation exploser. Aujourd'hui, Uber c'est tous les ans plus de 5 milliards de trajets, plus de 90 millions d'utilisateurs et des millions de chauffeurs qui se connectent quand ils le désirent sur l'application de VTC.

Uber sait que son activité est néfaste pour la planète, en effet faire circuler plusieurs millions de véhicules (avec et sans passagers) toute la journée n'aide pas à réduire l'empreinte carbone.

Pour évoluer dans ce domaine, Uber a eu l'idée il y a quelques années de lancer "UberGreen", un nouveau type de course avec des voitures électriques ou hybride au même prix que UberX. Si vous êtes déjà beaucoup à utiliser ce service, vous allez l'être encore plus... Dès l'année prochaine, Uber va mettre en place une augmentation de 0,03€/km sur toutes ses courses, sauf... les trajets effectués via UberGreen. Pour faire simple, le choix écologique deviendra économique !

Ce que veut désormais l'entreprise c'est transformer complètement son réseau de VTC en proposant toujours plus de voitures électriques et en faisant définitivement disparaitre les véhicules diesel.

Dans une communication qui nous a été envoyée par mail, Uber explique ses objectifs pour préserver l'environnement. Le VTC se doute bien que tout ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est pour cela que l'entreprise se projette sur plusieurs années. Voici le plan d'action étape par étape défini par le siège d'Uber :

2021 : l’ajout de véhicules diesel neuf sur l’application, c’est-à-dire de véhicules produits en 2021, sera interdit, et les véhicules diesel produits avant 2016 ne seront plus autorisés.

: l’ajout de véhicules diesel neuf sur l’application, c’est-à-dire de véhicules produits en 2021, sera interdit, et les véhicules diesel produits avant 2016 ne seront plus autorisés. 2022 : L’ajout de véhicules diesel, qu’ils soient neufs ou non, ne sera plus autorisé. Les véhicules diesel actifs auparavant, tant qu’ils ont au maximum 6 ans d’ancienneté, seront toujours autorisés.

: L’ajout de véhicules diesel, qu’ils soient neufs ou non, ne sera plus autorisé. Les véhicules diesel actifs auparavant, tant qu’ils ont au maximum 6 ans d’ancienneté, seront toujours autorisés. 2024 : interdiction de tous les véhicules diesel sur l’application

Dans une vision plus large, le VTC voit le futur comme cela :

2025 - Des centaines de milliers de chauffeurs auront sauté le pas pour un véhicule électrique. Les courses en France ne se feront plus avec des véhicules diesel, mais avec plutôt 50% de véhicules électriques. 2030 - Uber ne veut plus aucune émission dans des villes majeures en Europe, aux États-Unis ou encore au Canada. 2040 - Nous arrivons au sommet des objectifs de l'entreprise. À l'échelle mondiale, 100% des trajets se feront avec des véhicules zéro émission ou avec des solutions tierces comme les trottinettes électriques.

Dara Khosrowshahi le CEO d'Uber a déclaré :

En tant que plus grande plateforme de mobilité au monde, nous sommes conscients que notre impact va au-delà de notre technologie. Nous voulons faire notre part pour soutenir un développement durable dans nos villes et nos communautés.

Uber va également mettre en place des aides financières pour acquérir un véhicule électrique. Les chauffeurs qui auront effectué plusieurs courses avec l'application pourront donc prétendre à cette aide. L'entreprise explique : "Le montant sera basé sur le nombre de kilomètres parcourus avec l’application. Par exemple, un chauffeur utilisant l’application 42 heures par semaine en moyenne obtiendra environ 4 500€ d’aide au bout de 3 ans sur les modèles faisant partie du plan."

Retrouvez tous les autres détails sur le communiqué officiel.



Télécharger l'app gratuite Uber