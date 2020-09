App Store : Modification des règles concernant le Cloud gaming

L'époque change et il faut évoluer avec les nouvelles tendances. Apple semble l'avoir compris et a procédé à une modification des règles de l'App Store concernant les applications qui donnent l'accès à d'autres jeux. À partir d'aujourd'hui Apple va autoriser les apps de cloud gaming, mais avec certaines conditions...

Après une multitude de plaintes contre l'App Store, Apple change de position et prend une décision que jamais elle n'aurait pensé prendre un jour. La firme de Cupertino a toujours été contre les applications de cloud gaming comme Stadia ou xCloud qui permettent de jouer à des jeux à distance sans télécharger l'application dans l'App Store.

C'est à la fois une perte financière, mais également un manque de contrôle pour Apple puisqu'elle ne peut pas valider elle-même le jeu.

Vu l'engouement vis-à-vis de cette nouvelle tendance et la colère des éditeurs de cloud gaming, Apple a enfin autorisé les applications de cette thématique sur l'App Store. Mais qui dit acte de générosité par Apple, dit forcément des règles strictes derrière...

Voici la déclaration d'Apple qui explique les modifications apportées :

Les jeux en streaming sont autorisés tant qu'ils respectent toutes les directives - par exemple, chaque mise à jour de jeu doit être soumise pour examen, les développeurs doivent fournir des métadonnées appropriées pour la recherche, les jeux doivent utiliser l'achat intégré pour débloquer des fonctionnalités.

Chaque jeu en streaming doit être soumis à l’App Store en tant qu’application individuelle afin qu’il ait une page sur l’App Store, qu’il apparaisse dans les classements et la recherche, qu’il ait des évaluations et des avis, qu’il puisse être géré avec Temps d’écran et d’autres applications de contrôle parental, qu’il apparaisse sur l’appareil de l’utilisateur, etc...