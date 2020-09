Documents by Readdle : une mise à jour avec un VPN intégré

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Il y a du nouveau au sein de l'application Documents par Readdle (v7.4.0, 274 Mo, iOS 11.0), outil permettant, comme son nom l'indique, de centraliser tous vos fichiers dans un seul et même endroit.



Grâce aux outils intégrés, il est possible d'accéder à une visionneuse de documents, un lecteur de PDF, une app de “lecture plus tard”, un lecteur de musique et vidéos, une app de téléchargement de fichiers et bien d'autres...



Les développeurs viennent de mettre à jour cette dernière, apportant un véritable VPN intégré !

Documents by Readdle amène un VPN dans les documents

Depuis ce matin, il est désormais possible de retrouver une fonctionnalité VPN au sein de Documents par Readdle permettant d'accéder "à tous les sites web que vous aimez et naviguez en sécurité sur Internet".



Une bien belle nouvelle pour les utilisateurs, qui pourront ainsi changer le contenu des services de streaming comme Netflix, Disney+ ou Amazon Prime.



De plus, les développeurs mettent en avant la sécurité :

Les réseaux Wi-Fi publics peuvent se révéler dangereux pour votre vie privée. Le VPN chiffre vos données afin d'empêcher les personnes malveillantes de vous espionner lorsque vous envoyez des e-mails importants ou utilisez le site internet de votre banque sur le réseau Wi-Fi du café du coin.

Télécharger l'app gratuite Documents par Readdle