DetailsPro : une app pour coder en SwiftUI sur iPhone et iPad

On pensait qu'Apple allait porter Xcode sur iOS et iPadOS lors de la dernière WWDC qui a vu naitre les Mac ARM, il faudra encore patienter. En attendant, l'app DetailsPro pourrait intéresser les développeurs qui se mettent à SwiftUI, le nouveau langage déclaratif pour réaliser des interfaces d'applications. Cela remplace les bons vieux xib et storyboards.



Apple ne propose aucun outil de développement pour les utilisateurs iOS en dehors de Swift Playgrounds, mais heureusement, il existe d'excellentes options tierces disponibles qui permettent aux développeurs de démarrer un projet directement sur un iPhone ou un iPad. C'est exactement ce que propose DetailsPro, une app qui apporte les outils dont vous avez besoin pour commencer à concevoir une application en SwiftUI.



Le but principal de l'application est de permettre à quiconque de créer des interfaces SwiftUI sans écrire de code. Avec DetailsPro, les développeurs peuvent imaginer et créer le design principal d'une nouvelle application en Swift à l'aide d'un iPhone ou d'un iPad.



DetailsPro dispose d'une interface simple et intuitive inspirée de l'application Raccourcis d'Apple, vous permettant ainsi d'ajouter et de réorganiser facilement des éléments visuels. Vous pouvez travailler avec des images, des textes personnalisés, des symboles SF, etc.



Étant donné que l'application génère un code SwiftUI pour chaque élément ajouté dans le canevas, tout ce que vous créez dans DetailsPro est prêt à être utilisé dans une projet supportant SwiftUI. Ce n'est pas une simple maquette comme on peut le faire sous Photoshop par exemple. DetailsPro permet de créer des écrans complets à la volée depuis n'importe où.



Pour mémoire, SwiftUI a été lancé l'an dernier avec Xcode 11 pour simplifier la vie des développeurs en leur offrant une façon intuitive de concevoir des apps. Parmi les avantages, on peut citer les paramètres personnalisées pour les éléments d'interface, notamment les réglages de couleur, le radius des arrondis, l'opacité, les ombres, les polices, l'alignement, etc. Une fois que vous avez terminé, l'application vous permet d'exporter l'intégralité du projet en SwiftUI pouvant être importé dans Xcode.



En revanche, si DetailsPro est disponible gratuitement sur l'App Store, l'application nécessite un abonnement de 10,99 € / mois ou 32,99 € / an pour débloquer des projets illimités et surtout l'exportation du code généré. La version gratuite vous permet de créer jusqu'à 5 projets différents pour essayer tous les outils disponibles dans l'application.



L'application nécessite un iPhone, iPod touch ou iPad exécutant iOS 13.5 ou iPadOS 13.5 minimum. La synchronisation iCloud permet de travailler indépendamment sur tous vos appareils.

