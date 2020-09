Une vidéo montre le châssis de l’iPhone 12 Pro

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Après la découverte de l’iPhone 12 Mini il y a deux jours, voilà qu’une vidéo du châssis de l’iPhone 12 Pro a fait surface.



Partagé par EverythingApplePro, le boîtier de l'iPhone 2020 ressemble à des unités factices qui fuitent sur Internet depuis juillet.

La vidéo du boîtier de l’iPhone 12 Pro

La gamme d'iPhone 12 d'Apple devrait être lancée en octobre et avant le lancement des nouveaux iPhones, les fuites se multiplient. Nous avons vu quelques composants tels qu'un écran et une carte mère, mais une nouvelle vidéo présente aujourd'hui le châssis de l'iPhone 12‌ Pro de 6,1 pouces.



Cela semble être le modèle Pro en raison de la configuration de la caméra à trois objectifs à l'arrière, et s'il est exact, le boîtier suggère que l'iPhone 12‌ Pro de 6,1 pouces pourrait bien comporter un scanner LiDAR. Certaines rumeurs ont suggéré qu'Apple pourrait limiter le scanner LiDAR à l'iPhone 12‌ Pro de 6,7 pouces, mais ce n'est peut-être pas le cas.

Here it is! Official iPhone 12 Pro chassis leak. Confirms mostly same camera with new LiDAR placement, flat sides, magnet cutouts & smart connector-like 5G antenna? This seems to confirm the 6.1 Pro model will get LiDAR too. October can't come soon enough. pic.twitter.com/YifSX7SWxh — EverythingApplePro (@EveryApplePro) September 11, 2020





Apple a déjà introduit un LiDAR sur l'iPad Pro 2020, introduisant des capacités de réalité augmentée améliorées. Dans l'iPhone‌, cela pourrait également se traduire par de nouvelles capacités photographiques et notamment au niveau du mode portrait.



Il y a une zone sur le côté droit qui pourrait peut-être être liée à l'antenne 5G, et le plateau SIM a été déplacé sous le bouton de volume sur le côté gauche. De même, on distingue bien la partie recharge sans fil au milieu, sans pouvoir dire si la recharge inversée sera enfin de la partie.



La conception générale affiche bien des côtés plats semblables à ceux de l'iPad Pro, ce qui diffère du look arrondi qu'Apple utilise depuis l'iPhone 6. Le design plat et carré est connu depuis près d’un an désormais.



Bien que cela ne soit pas représenté dans la fuite du châssis, la gamme d'iPhone 2020 d'Apple proposera la 5G, un affichage à 120 Hz, un Face ID amélioré, un écran OLED sur tous les modèles et de nouveaux coloris.



Apple organise un keynote le 15 septembre, mais nous devrions y découvrir uniquement les nouveaux modèles d´Apple Watch 6 et de nouveaux iPad Air 4. Apple pourrait à la place lancer ses nouveaux iPhones 12 lors d'un deuxième événement qui se tiendra en octobre, ce qui serait plus proche de la date de lancement.



Avec l'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces, Apple devrait également commercialiser un ‌iPhone 12‌ Pro Max de 6,7 pouces plus grand, un ‌iPhone 12‌ Mini de 5,4 pouces et un modèle ‌iPhone 12‌ de 6,1 pouces, les deux derniers étant les plus modèles abordables.