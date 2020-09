Keynote du 15/09 : Apple One, Apple Fitness+, Apple Card, Apple Watch 6, iPad Air 4 et AirTag

Alban Martin

Le premier Apple Event de la rentrée ne dévoilera pas les iPhone 12, c'est quasiment certain. Mais cela ne veut pas dire que la conférence lancée par Tim Cook sera inintéressante. Outre les Apple Watch 6 que l'on a désormais bien détaillées et l'iPad Air 4 qui va prendre du galon, Apple devrait présenter les AirTags ainsi que plusieurs nouveaux services. Parmi eux, le plus attendu : Apple One.

Le keynote du 15 octobre sera chargé en nouveautés

Le retard officiel des iPhone 12 a permis à Apple de séparer ses annonces. La firme ayant beaucoup de nouveautés à présenter, elle pourra le faire en prenant son temps. Si les stars de cette fin d'année seront sans conteste les iPhone 12 donc et les premiers MacBook Apple Silicon, la société basée à Cupertino va lever le voile sur la nouvelle Apple Watch 6 qui intègrera un capteur de taux d'oxygène dans le sang et probablement un nouveau coloris bleuté pour le boitier, ainsi qu'un iPad Air 4 au design revu et aux caractéristiques techniques améliorées. La tablette sera proche des iPad Pro avec un prix en légère hausse. Elle devrait avoir un design plat aux bords réduits et un Touch ID sur le bouton d'alimentation pour supprimer le bouton d'accueil.



Mais ce n'est pas tout, Apple devrait enfin commercialiser ses AirTags, de petits accessoires à accrocher à ses affaires les plus importantes pour les retrouver grâce à l'application Localiser. Cela fait pratiquement un an qu'on en parle et de nombreux indices ont été trouvés dans le code d'iOS 13 puis d'iOS 14.



Enfin, la deuxième partie de la conférence serait consacrée aux services avec certainement un petit bilan mais surtout quelques annonces. En premier lieu, Apple One. Un bundle qui regroupera plusieurs offres comme Apple TV+ et Apple Music, mais à prix réduit. Une manière d'accrocher les clients plus facilement.



Ensuite, plusieurs fuites ont fait état d'une offre Apple Fitness+, mais les détails ne sont pas connus. On imagine qu'il s'agit d'un service autour du sport, mais la mise en oeuvre n'est pas claire.



Enfin, l'Apple Card. Nous avons appris il y a quelques jours que la carte de paiement d'Apple devrait arriver en Australie avant la fin de l'année, mais aussi dans d'autres pays prochainement. Tim Cook a déjà parlé de l'Apple Card lors de son dernier passage en France, pourquoi pas une annonce en ce sens demain ?



Pour suivre le keynote Apple de demain, il suffit de suivre la vidéo live en anglais ci-dessous, ou bien sur notre page keynote pour la retranscription écrite en français.