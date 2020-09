Mise à jour 3A283 pour AirPods 2 et AirPods Pro avec Spatial Audio

Après inspection, il apparaît que cette version introduit la fonctionnalité audio spatiale qui apporte apporte un son de style surround 3D quand vous regardez ou écoutez un contenu compatible . Une expérience comparable à du Dolby Atmos sur Apple TV 4K. De plus, la bascule automatique entre les appareils est arrivée !

Dans un premier temps, il vous suffit d' ouvrir la boite de vos AirPods pour que les écouteurs se connectent à votre iPhone. Attendez en suite quelques minutes (la mise à jour s'installe automatiquement ). Pour vérifier si la mise à jour est bien installée, rendez-vous dans vos réglages puis dans " Général ", direction " À propos " puis vous verrez " AirPods ". Il vous suffira après d'appuyer dessus et de vérifier la version du logiciel. Si vous avez le logiciel "2D15" ou 2D27 pour les AirPods Pro, cela signifie que la mise à jour ne s'est pas installée.

Apple ne donne malheureusement aucun détail sur cette nouvelle mise à jour, mais celle-ci devrait normalement vous apporter une qualité audio optimale et une meilleure stabilité . Pour télécharger le firmware 3A283 , il suffit de suivre ce parcours...

Apple vient de publier il y a quelques minutes une nouvelle mise à jour pour la seconde génération des AirPods et pour les AirPods Pro. Il s'agit du firmware 3A283. Comme d'habitude il est recommandé de mettre à jour le logiciel de vos écouteurs pour optimiser au maximum l'expérience utilisateur.

