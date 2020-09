TikTok US : finalement, Oracle devrait remporter la mise

C’était la saga de l’été, et il semblerait que cette dernière touche à sa fin… En effet, si vous avez suivi l’actualité high-tech ces dernières semaines, vous n’êtes pas sans savoir le nouveau bras de fer entre l’administration Trump et certaines applications chinoises, accusées de faire de l’espionnage dans le dos des utilisateurs.



Parmi les accusés, le populaire réseau social TikTok qui, suite à cette « découverte », a reçu une menace d’exclusion du territoire si le groupe ne trouvait pas de repreneur local pour gérer la partie US.



Ainsi, de nombreux acteurs du milieu se sont proposé pour acquérir la partie américaine de l’application, dont Oracle et Microsoft.

Oracle devient partenaire technique de TikTok US

Alors que Microsoft semblait le favori pour être le fameux acquéreur, le Wall Street Journal déclare aujourd’hui que c’est finalement Oracle qui devient « partenaire technique » de la partie US de TikTok.

Le groupe détenu par Larry Ellison et connu pour ses outils d’entreprise se permet donc un petit revirement de situation, sans que l’on sache réellement la nature du deal.

Microsoft a officiellement confirmé être hors-jeu lors d’un communiqué de presse, laissant le champs libre à Oracle :

ByteDance nous a fait savoir aujourd'hui qu'ils ne vendront pas les opérations américaines de TikTok.

