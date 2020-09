Apple One déclenche la fureur de Spotify

Hier à 22:51

Julien Russo

16

Entre Apple et Spotify, la tension ne cesse de monter. La plateforme de streaming suédoise accuse le géant californien de profiter de sa position sur le marché pour avantager Apple Music et engranger les parts de marché au détriment des concurrents. Ce soir, Apple a dévoilé ses forfaits "Apple One" qui seront disponibles dès cet automne. Si en tant que consommateur cela nous permettra de faire d'énormes économies, pour Spotify c'est la descente aux enfers !

Spotify réagit à Apple One

C'est nouveau et ce sera disponible dès cet automne. Apple va proposer à ses clients trois forfaits réunissant plusieurs de ses services. On retrouvera :

Apple One Individuel à 14,95€/mois avec dedans Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud

avec dedans Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud Apple One Famille à 19,95€/mois avec dedans Apple Music Familial, Apple TV+, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud

avec dedans Apple Music Familial, Apple TV+, Apple Arcade et 200 Go de stockage iCloud Apple One Premier à 29,95€/mois avec dedans Apple Music Familial, Apple TV+, Apple Arcade, Fitness+, Apple News+ et 2 To de stockage iCloud

Les économies iront jusqu'à 299,98€ par an sur l'Apple One Premier. Une annonce hallucinante qui a créé un mouvement de joie chez les clients qui choisissent que les services du géant californien !

Si cette annonce a fait des heureux, chez Spotify c'est plutôt une ambiance d'enterrement qui a régné au siège.

En effet, la plateforme de streaming explique que Apple One n'est qu'une preuve de plus qu'Apple pratique un abus de position dominante.

Dans un communiqué publié il y a quelques heures, Spotify dit regretter la décision d'Apple de lancer Apple One.

À nouveau, Apple utilise sa position dominante et ses pratiques déloyales pour désavantager ses concurrents et privés les consommateurs en favorisant ses propres services. Nous demandons aux autorités de la concurrence d'agir en toute urgence pour restreindre le comportement anticoncurrentiel d’Apple qui, s’il n’est pas contrôlé, causera un préjudice irréparable à la communauté des développeurs et menacera nos libertés collectives d’écouter, d’apprendre, de créer et de nous connecter.

Ce n'est pas la première fois que Spotify se plaint d'Apple et ses pratiques anticoncurrentielles. Le service de streaming suédois avait précédemment poussé un coup de gueule contre la commission de 30% prélevé sur chaque abonnement Spotify qui est souscrit sur l'App Store. La direction avait alors expliqué : "Pourquoi nous handicaper avec 30% de commission alors que Apple Music n'a pas de commission ?".

Spotify avait également expliqué regretter de ne pas pouvoir rediriger ses utilisateurs vers son site pour souscrire à l'abonnement. Une pratique strictement interdite par Apple, d'ailleurs il suffit de demander à Epic Games pour connaitre les conséquences...

Spotify, via PR, says Apple bundle that combines music with other services helps make Spotify’s antitrust case, and “threatens our collective freedoms to listen, learn, create, and connect." pic.twitter.com/62KjsEwJ2i — Peter Kafka (@pkafka) September 15, 2020

Télécharger l'app gratuite Spotify : Musique et podcasts