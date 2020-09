L'Apple Store en ligne est fermé quelques heures avant la keynote

Il y a 1 heure (Màj il y a 49 min)

Julien Russo

3

Comme à son habitude, Apple vient de fermer les portes de l'Apple Store en ligne partout dans le monde. La firme de Cupertino provoque la coupure de l'accès avant chaque événement pour mettre à jour sa boutique avec les nouveaux produits.

L'Apple Store en ligne est inaccessible

Jusqu'à 20h maximum (environ) il vous sera impossible de passer une commande via apple.com/fr ou l'application Apple Store disponible sur iOS et iPadOS. Apple vient de clôturer l'accès à sa boutique en ligne pour effectuer la grosse mise à jour qui consiste à insérer les nouveaux produits qui seront dévoilés ce soir lors de l'Apple Event.

Au programme, nous devrions voir deux nouvelles Apple Watch (la fameuse Series 6 et une surprise... Une Apple Watch SE !). Dès la réouverture de l'Apple Store en ligne on verra probablement aussi un nouvel iPad et un nouvel iPad Air.

Rendez-vous ce soir à 19h pour vivre en direct l'Apple Event sur iPhoneSoft. Vous pourrez suivre la keynote en français avec nous. Au-delà des annonces probables ci-dessus, Apple devrait également dévoiler un HomePod Mini (on espère), mais également un pack regroupant plusieurs services à un tarif unique, appelé Apple One.

D'après tous les experts des rumeurs, il ne faut pas s'attendre à une annonce autour des iPhone 12, la firme de Cupertino devrait organiser un second événement le mois prochain !