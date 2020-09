OnePlus 8T : son design fuite sur le web

Dans les prochains jours, le constructeur OnePlus va dévoiler officiellement son nouveau OnePlus 8T et ses caractéristiques prometteuses : avec un écran 120 Hz et un quadruple capteur photo, le smartphone devrait rejoindre la niche du haut de gamme.



Seulement, nous ne savions pas encore à quoi ressemblerait le téléphone, jusqu'à aujourd'hui, date où le leaker français Steve Hemmerstoffer a publié une série de visuels de l'appareil.

On sait désormais à quoi ressemblera le OnePlus 8T

Le leaker français Steve Hemmerstoffer a une nouvelle fois frappé, laissant entrevoir à quoi ressemblera le prochain téléphone de OnePlus.



En effet, en s'associant avec le site indien Pricebaba, il a publié plusieurs images de l'appareil en se servant de schémas techniques. Avec ces réalisations, on s'aperçoit que le nouveau téléphone prend la direction de son grand frère, le OnePlus Nord avec une grande dalle plat composée d'un poinçon en haut à gauche de l'écran pour les selfies.

À l'arrière, on découvre une dalle de verre minéral incurvée des côtés avec un châssis en métal. Pour rappel, l'écran devrait être un OLED 6,55 pouces compatible 120 Hz, tandis qu'à l'intérieur, on retrouvera un Snapdragon 865 avec 8 ou 12 Go de RAM.



La marque chinoise devrait également dévoiler une version Pro du téléphone.



