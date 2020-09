La Pomme teste Apple Express dans ses boutiques

Corentin Ruffin

Pour faire face au COVID-19, les enseignes physiques n'ont pas le choix que de s'adapter aux consignes d'hygiène et de sécurité, empêchant tout de même un fonctionnellement normal.



Pour contrer cela, certains mettent en place des stratégies en ligne, notamment pour des commandes à venir récupérer en boutiques.



C'est actuellement le cas d'Apple, qui le faisait déjà, mais qui tente une nouvelle solution pour plus de rapidité et d'efficacité.

Apple met en place l'Apple Express aux États-Unis

Apple teste actuellement Apple Express, en Californie, et plus particulièrement dans l'Apple Store de Burlingame, à côté de San Francisco.



Cette mise en place souhaite accélérer la récupération des commandes passées en ligne : pour ce faire, la Pomme a séparé la récupération des commandes du reste de la boutique, mettant en place un stand vitré à l'entrée du magasin.



Ainsi, les clients n'ont qu'à se présenter au guichet avec leur commande avant de se voir remettre les produits achetés. Bien sûr, une seule personne n'est autorisée à chaque fois, afin d'éviter les risques de contamination.



Une nouvelle technique pour aérer ses boutiques et permettre de récupérer ses achats plus facilement et rapidement, sans être mélangé aux autres clients.



Reste désormais à savoir si Apple va étendre cette nouveauté à d'autres boutiques.



