Apple ne donne plus d'autocollants "pomme" avec l'iPhone 16

L'écologie aura aussi eu raison des autocollants, les fameux stickers qu'Apple offrait lors de l'achat de l'un des ses produits. Après les écouteurs, l'adaptateur secteur, ou encore le câble de recharge (dans les AirPods 4), Apple supprime un nouvel élément de la boîte. Cette fois, c'est l'iPhone 16 qui voit le contenu de sa boîte raboté.

La fin des autocollants

Si vous achetez un iPhone 16, un iPhone 16 Plus, un iPhone 16 Pro ou un iPhone 16 Pro Max, vous aurez beau chercher, vous ne trouverez pas les autocollants avec le logo Apple. Selon une communication interne partagée avec les équipes des Apple Store et obtenue par 9to5Mac, la société dirigée par Tim Cook explique que l'iPhone 16 ne sera plus accompagné d'autocollants par défaut. Toutefois, les clients peuvent les demander à vendeur lors de l'achat d'un iPhone 16 directement dans un Apple Store.

Si vous vous posez la question, les revendeurs et les partenaires opérateurs n'auront pas non plus d'autocollants Apple à offrir, sur Internet ou en magasin.



Ce changement fait partie des efforts continus d'Apple pour atteindre ses objectifs environnementaux, y compris devenir neutre en carbone d'ici 2030. Apple a souligné lors du keynote "It's Glowtime" que l'emballage de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Pro est désormais entièrement à base de fibres, se rapprochant ainsi de l'objectif de la société d'éliminer tout plastique de ses emballages d'ici l'année prochaine.

Bien que cela marque la fin d'une tradition, ce n'est pas une surprise. Plus tôt cette année, l'Apple Vision Pro a été lancé sans autocollants, et les derniers modèles d'iPad Pro M4 et d'iPad Air M2, sortis en mai, ne les incluaient pas non plus dans leur emballage.



Au-delà de l'écologie, Apple pense aussi à ses marges. Si le prix n'évolue pas, du moins du côté de l'iPhone, cela permet soit d'amortir le coût de production d'une nouveauté onéreuse, soit d'améliorer les bénéfices de l'entreprise.



Qui a commandé l'iPhone 16 parmi vous ? Vu les délais de livraison encore acceptables au lendemain des précommandes, il est probable que les ventes ne soient pas aussi bonnes qu'à l'accoutumé.