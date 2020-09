Apple propose iOS 14 et iPadOS 14 en version finale

Il y a 34 min (Màj il y a 26 min)

Medhi Naitmazi

Après une excellente bêta, très stable du début à la fin, Apple lance la version finale d'iOS 14 pour tous les utilisateurs ayant un iPhone compatible, ainsi qu'iPadOS 14 pour les iPad. Sans oublier watchOS 7 et tvOS 14.



C'est donc le moment de se ruer vers l'écran de mise à jour pour lancer le téléchargement gratuit de la version 2020 du système d'exploitation mobile d'Apple.

Les grandes nouveautés d’iOS 14

Alors que nous avions recensé plus de 200 nouveautés dans iOS 14 sur iPhone et iPad, il y en a plusieurs qu'il faut absolument tester lorsque vous aurez mis à jour votre appareil. Il s'agit vraiment d'un très bon cru qui apporte nouveautés et stabilité aux appareils mobiles du constructeur de Cupertino.

Les widgets

Premièrement, les widgets s'émancipent. Si ils ne sont pas nouveaux, les widgets brisent enfin leurs chaines avec la possibilité de les intégrer directement à l’écran d’accueil, au milieu des icônes. C’est une révolution pour Apple qui touche à la sacro-sainte grille d’apps. Avec cela, il est désormais possible de les avoir en plusieurs tailles et les développeurs peuvent proposer de nombreuses interfaces, colorées et utiles, selon les besoins.



Apple se rapproche d’Android sur ce point, même si les Widgets existaient déjà sur Mac depuis plus de 10 ans.

Bibliothèque d’apps

La seconde nouveauté majeure s'appelle l’App Library ou la Bibliothèque d’Apps. Il s’agit d’un nouveau système de rangement et de recherche d’applications qu’on pourrait rapprocher d’un launcher d’Android, encore. Déroutant au départ pour un utilisateur d’iPhone, ce système est très pratique pour avoir un iPhone clean.

Picture in Picture

Tout comme avec l'iPad ou encore avec le Mac. Apple propose enfin le Picture in Picture sur iPhone. Et son intégration est excellente avec la possibilité de déplacer la vidéo, de l’agrandir ou même de la cacher. On attend désormais les mises à jour des apps comme Youtube.

Siri compact

Apple a enfin changé Siri. Fini le plein écran, Siri se fait discret et s’affiche en bas au niveau du dock des applications. L'assistant vocal ne retranscrit plus tout ce qu’on dit et répond sous forme de notifications. C’est plus efficace et cela participe à l’amélioration de l’expérience.

Appels en bannière

Dernier gros changement, les appels en bannière. Comme Siri, ils font partie du Compact UI comme l’appelle Apple. Terminés les appels qui bloquent tout l’écran, une notification apparaît en haut et c’est tout. Et ça, ça change la vie.

Autres nouveautés d’iOS 14

Le reste des nouveautés est moins visible, même si certaines évolutions ou astuces qu’on a déjà évoquées peuvent rendre un fier service. On peut citer quelques exemples comme le mapping personnalisé des touches d’une manette, le scroll rapide entre les pages, le changement de qualité vidéo en filmant, la possibilité de changer les apps par défaut pour mail et Safari, les conversations épinglés dans Messages, le support de la souris et du clavier dans les jeux iPad, le suivi du sommeil, les permissions plus détaillées, le tap au dos de l'iPhone, les options anti-tracking, les alertes en cas de batterie pleine ou faible sur AirPods et Apple Watch ou encore l’indicateur d’utilisation du micro ou de la caméra. Nous avons tout décortiqué, n’hésitez pas à aller vous balader sur le site ou l’app.

Notre avis

iOS 14 et iPadOS 14 ont été soignés par les ingénieurs d'Apple, après une mouture 2019 un peu en deçà (bourrée de bugs). Cette année, les derniers firwmares sont plus que conseillés avec de nombreuses nouveautés, une autonomie intacte et des performances en hausse. En effet, les anciens appareils qui sont compatibles ne souffrent pas de lenteur particulière.



Vous pouvez télécharger iOS 14 ou iPadOS 14 !

Comment télécharger iOS 14 ou iPadOS 14

Pour télécharger la dernière version, faites un peu de place sur votre appareil. La mise à jour pèse plusieurs giga.



Ensuite, assurez-vous d'avoir 50% de batterie, un Wifi de bonne qualité et rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour lancer le téléchargement d'iOS 14 / iPadOS 14.



Si vous aviez installé la bêta, veillez à supprimer le profil bêta pour voir apparaitre la version publique (dans Réglages > Général > Profils). Il faudra redémarrer l'appareil pour prendre en compte la modification.

Les appareils compatibles iOS 14 et iPadOS 14

Nous étions les premiers à vous donner la liste des iPhone et iPad compatibles avec iOS 14 en janvier dernier, voici un rappel :

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS‌ Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌IPhone‌ 8

iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ 7

iPhone 7 Plus

‌iPhone SE‌ 2016

iPhone SE 2020

‌iPhone‌ 6s

iPhone 6s Plus

