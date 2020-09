Apple Watch 6 : comment mesurer l'oxygène dans le sang

Alexandre Godard

Hier avait lieu le keynote, et on a eu le droit à la présentation de la nouvelle Apple Watch Series 6. Parmi les nouveautés, on note l'arrivée d'un capteur du taux d'oxygène dans le sang. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

Comment ça fonctionne un oxymètre ?

En ces temps de coronavirus, Apple s'intéresse encore plus à la santé de ses utilisateurs. Avec la nouvelle Apple Watch 6, la firme tente toujours plus d'aider ses clients au quotidien sur tout ce qui touche à la santé. Et quand on parle de santé, voilà qu'hier, Apple a présenté un tout nouveau capteur capable de mesurer en 15 secondes le taux d'oxygène dans le sang.



Apple a déjà mis en ligne une page de support qui explique comment ce nouveau capteur fonctionne. L'application qui s'appelle "Blood Oxygen" n'est pas disponible pour les personnes de moins de 18 ans, surement à cause d'une question de loi.

Pour activer cette fonction, il faudra se rendre dans l’application "Santé" (version iOS 14) puis dans (Respiration > Saturation en oxygène), ce qui devrait automatiquement installer l'application adéquate sur la Series 6. Ensuite, assurez-vous que votre montre est bien fixée à votre poignet, et que le cadran est dirigé vers le haut (comme si vous regardez l'heure). Plus que 15 secondes à attendre et le tour est joué.



En pratique, voilà comment la valeur est calculée :

Lors d'une mesure d'oxygène dans le sang, le cristal arrière fait briller des LED rouges et vertes et une lumière infrarouge sur votre poignet. Les photodiodes mesurent ensuite la quantité de lumière réfléchie.



Des algorithmes avancés utilisent ces données pour calculer la couleur de votre sang. La couleur détermine votre taux d'oxygène dans le sang - le sang rouge vif a plus d'oxygène, tandis que le sang rouge foncé en a moins.

La montre se permet aussi de prendre de temps en temps, des mesures automatiques lorsque vous êtes immobile. Bien évidemment, vous pouvez activer ou désactiver cette option à tout moment manuellement.



Pour finir, Apple précise que certains facteurs comme le froid, les tatouages, les mouvements... peuvent réduire la fiabilité des résultats. Le sommeil par exemple a tendance à faire diminuer l’oxygénation sanguine, il ne faudra donc pas obligatoirement paniquer en cas de valeurs en dessous de 95 %.