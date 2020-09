Logitech vient d'annoncer le Folio Touch pour iPad Air 4

Corentin Ruffin

Le constructeur suisse, Logitech, est devenu un accessoiriste solide pour Apple et ses produits : non seulement, ces derniers proposent d'excellents produits, mais permettent également un prix bien plus abordable face aux accessoires officiels.



Ces derniers, suite à l'annonce de l'iPad Air 4, viennent de dévoiler une nouvelle version de leur coque-clavier Folio Touch compatible avec la nouvelle tablette.



Une bonne nouvelle !

Le Logitech Folio Touch s'adapte à l'iPad Air 4

Le Folio Touch se connecte à l'iPad Air via le Smart Connector de la tablette, comme la version d’Apple. Il y a également une béquille intégrée à l'arrière qui permet au clavier de se plier complètement. L'intégration du Smart Connector signifie qu'il n'est pas nécessaire de charger le Folio Touch, car il tire son énergie de l'iPad Air 4 lui-même.

L’étui Folio Touch pour iPad Pro / iPad Air 4 de Logitech associe un trackpad de précision à un clavier complet rétroéclairé. Parcourez votre iPad à l’aide des gestes qui vous sont familiers ou déplacez simplement le curseur pour modifier vos feuilles de calcul, documents et autres présentations. Bénéficiez du confort d’un clavier complet doté de touches rétroéclairées, idéales pour travailler de nuit ou dans les environnements sombres. Enfin, le design flexible offre quatre modes d’utilisation, pour plus de polyvalence.

Le Logitech Folio Touch sera disponible en octobre pour 159,99 € sur le site Web de Logitech et sur l'Apple Store en ligne. C'est moitié moins cher que celui d'Apple qui est vendu 339 € !