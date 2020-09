DuckDuckGo et Firefox peuvent être le navigateur par défaut sur iOS

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

DuckDuckGo et Firefox, deux navigateurs réputés pour leur bonne gestion de nos données personnelles, viennent de se mettre à jour pour iOS 14. Comme Chrome puis Edge, les apps supportent le fait d’être signalées comme navigateur par défaut dans tout le système d’Apple.

DuckDuckGo et Firefox sont dans un bateau

Comme Google Chrome puis Edge de Microsoft, DuckDuckGo et Firefox proposent donc de devenir le navigateur qui remplacera Safari quand vous suivrez sur un lien dans un mail, dans une note, dans un message ou autre.



Pour cela, il faut avoir installé iOS 14 ou iPadOS 14 puis avoir été dans Réglages > DuckDuckGo > App du navigateur par défaut et sélectionnez le bon client web. La première fois, une popup vous demandera de confirmer votre choix.

Pour mémoire, cette nouvelle option apportée par iOS 14 était attendue. Les développeurs doivent suivre quelques obligations comme permettre de naviguer sur n'importe quel site Internet, d'avoir une barre de saisie et des boutons de navigation. Même son de cloche du côté des clients mails qui peuvent enfin remplacer Mail d'Apple.



Enfin, si le choix est large, rappelons que tous les navigateurs de l'App Store utilisent le moteur Webkit d'Apple. C’est une règle dictée par Apple. La différence se fait donc sur les fonctionnalités autour, et non pas sur l'affichage en tant que tel des sites. En même temps, cela garantit une certaine homogénéité quand on navigue sur un iPhone ou un iPad.



En outre, DuckDuckGo en profite pour ajouter un widget iOS 14 qui affiche la recherche et les éventuels favoris. Pratique pour gagner du temps.

Télécharger l'app gratuite Firefox

Télécharger l'app gratuite DuckDuckGo