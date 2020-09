Necromunda: Gang Skirmish sera le prochain jeu de plateau de Games Workshop

Il y a 25 min (Màj il y a 24 min)

Guillaume Gabriel

Bonne nouvelle pour les amateurs de jeux de table, et plus particulièrement des fans du travail de Games Workshop. En effet, la société anglaise connue pour la création de figurines et pour avoir donné naissance à Warhammer va prochainement revenir dans le monde du mobile.



Cette fois, c'est du côté de l'univers de Necromunda que les développeurs ont travaillé, en proposant le titre Necromunda: Gang Skirmish.

Necromunda: Gang Skirmish débarquera sur iOS et Android

Aujourd'hui, le développeur indépendant Legendary Games a annoncé la sortie d'un jeu mobile multijoueur en ligne pour iOS et Android. Le gros plus, c'est que celui-ci se base sur le jeu de société Necromunda de Games Workshop !



Il se nommera Necromunda: Gang Skirmish et enverra le joueur au beau milieu de hors-la-loi, de chasseurs de primes, de voleurs et de pistoleros. Dans le jeu, nous prendrons la tête de l'un des gangs pour gagner plus de réputation et du pouvoir.



Le jeu prendra la forme d'un jeu de stratégie au tour par tour, avec des graphismes 3D détaillés. Ewan Lamont, PDG de Legendary Games :