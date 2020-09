WaterMinder ajoute les widgets, un App Clip et des complications

Il y a 50 min

Alban Martin

Watermind profite d'iOS 14 et de watchOS 7 pour proposer plusieurs nouveautés utiles pour motiver ses clients à boire de l'eau.



Des millions de personnes recommandent WaterMind, une app pour vous motiver à boire la bonne quantité nécessaire à votre corps. L'eau est l'aliment le plus important et boire plusieurs litres par jour n'est pas donné à tout le monde.



WaterMinder 4.2 apporte de nombreuses nouveautés

Cette superbe appli, déjà présentée à plusieurs reprises, permet de suivre sa consommation d'eau, de se fixer des objectifs et les atteindre. En se basant sur votre poids corporel (ou sur votre objectif personnel), WaterMinder vous rappelle de boire de l’eau pour atteindre vos objectifs du jour. Avec la perception visuelle de votre consommation d’eau en images et en pourcentage, vous savez instantanément si vous êtes correctement hydraté.



Et pour aller plus loin l'app vient d'ajouter 10 widgets, des complications et un App Clip. Concrètement, voilà le résultat :

Les widgets sont proposés à chaque fois en trois tailles et permettent de :

Noter l'eau bue avec vos verres préférées

Voir les progrès

Voir les graphiques hebdomadaires

Voir le remplissage des objectifs

Voir les avertissements

Le tout est configurable selon trois thèmes (dont deux sombres) et des mises en page différentes.



Du côté de l'Apple Watch, on note :

Ajout d'une option pour afficher la liste des logs du jour

Ajout de la prise en charge pour afficher plusieurs complications sur un même cadran

Ajout d'une complication graphique extra large

Et l'App Clip :

Une mini app qui vous propose de logger votre consommation du jour sans entrer dans l'app principale



Vous buvez assez vous ?

Télécharger WaterMinder à 5,49 €