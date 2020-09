Instagram accusé d'espionner ses utilisateurs par l'appareil photo et le micro de l'iPhone

Julien Russo

On accuse souvent les applications chinoises d'espionner les utilisateurs, mais toujours sans preuve concrète. Cependant, des preuves avec certaines apps américaines, ce n'est pas ce qui manque ! Prenons le cas de Facebook via l'application Instagram... Le géant du réseau social est visé par un nouveau procès suite à une plainte qui l'accuse d'espionner ses utilisateurs via la caméra et le micro de leur iPhone.

Instagram au coeur d'une polémique

Instagram possède dans le monde plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, soit une gigantesque responsabilité et un devoir moral d'honnêteté et de transparence. Malheureusement, même si on a toujours fait confiance au réseau social spécialisé dans le partage de photos et de vidéos, un procès actuellement en cours dégrade l'image d'Instagram.

En effet, suite à l'arrivée d'iOS 14, plusieurs utilisateurs en bêta avaient remarqué que quand ils faisaient défilé leur flux, l'iPhone leur indiquait que la caméra était active, alors qu'ils ne l'avaient jamais activé via l'application. En haut de l'écran se trouve un point indicateur qui vous informe quand une application utilise votre caméra et/ou votre micro.

Pris en flagrant délit, Facebook avait répondu que le comportement de l'application n'était pas voulu et que c'était une anomalie technique qui déclenchait la caméra et le micro pendant l'utilisation d'Instagram.



Pour la plaignante à l'origine de la plainte Brittany Conditi, Facebook avait bien conscience de l'espionnage de ses utilisateurs et dire que cela était involontaire est complètement faux. Selon elle, l'objectif est de se dédouaner de la responsabilité de plusieurs années d'espionnage des utilisateurs iPhone. De plus, Facebook n'avait pas anticipé la nouveauté d'iOS 14 qui dénoncerait ce procédé malhonnête, ce qui explique que la surveillance n'a pas été supprimée avant les premières installations d'utilisateurs en bêta.

Dans le procès, la plaignante explique :

Instagram accède constamment à la fonction de caméra du smartphone des utilisateurs pendant que l'application est ouverte et surveille les utilisateurs sans autorisation, c'est-à-dire lorsque les utilisateurs n'interagissent pas avec la fonction de caméra d'Instagram

Mais pourquoi Facebook surveille ses utilisateurs Instagram via leur caméra et leur micro ?

Il y a une raison à cela... Toujours selon Mme Conditi, l'objectif principal serait la collecte des données afin de les revendre à des entreprises tierces. Un exemple ? Facebook entend que vous projetez d'acheter une nouvelle voiture et d'aller faire une demande de crédit à votre conseiller bancaire la semaine prochaine, cette information à forte valeur financière sera vendue à des annonceurs.

La plaignante affirme que cette surveillance a permis à Facebook d'intercepter également des moments parfois très intimes .

Les défendeurs ont abusé de leur capacité à accéder aux caméras des smartphones des utilisateurs et ont commis des violations flagrantes de la vie privée, pour une raison spécifique: augmenter leurs revenus publicitaires. En obtenant des données personnelles extrêmement privées et intimes sur leurs utilisateurs, y compris dans la confidentialité de leur propre domicile, Les défendeurs sont plus que jamais capables de cibler les utilisateurs

Facebook a déjà répondu à cette polémique

Au mois de juillet, quand la bêta d'iOS 14 a révélé le petit manège d'Instagram envers ses utilisateurs, le réseau social avait directement réagi pour éviter qu'une nouvelle affaire fasse trop de bruit dans les médias :

Nous n'accédons à votre caméra que lorsque vous nous le demandez, par exemple, lorsque vous passez du flux à la caméra. Nous avons trouvé et corrigeons un bogue dans iOS 14 bêta qui indique par erreur que certaines personnes utilisent la caméra alors qu'elles ne le sont pas. Nous n'accédons pas à votre caméra dans ces cas, et aucun contenu n'est enregistré.

Avec son avocat, Brittany Conditi a mis en avant une infraction sur les lois sur l'écoute électronique puisque tout a été fait sans le consentement de l'utilisateur.

On ne compte plus le nombre d'affaires autour de Facebook qui ne cesse de faire la Une des médias pour des problèmes liés à la récupération de données personnelles de façon illégale.

Pour l'instant, le procès n'en est qu'à son début, mais les sanctions pourraient être très sévères si Facebook venait à être condamné.



