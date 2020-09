Officiel : Les américains ne pourront plus télécharger TikTok et WeChat dès dimanche

Il y a 3 heures

Julien Russo

10

On peut critiquer beaucoup de choses chez Donald Trump, mais quand le Président des États-Unis prend une décision, il va jusqu'au bout de son idée. Début août, Trump avait émis deux ordonnances d'interdiction à l'encontre de la messagerie instantanée WeChat et l'application de divertissement TikTok. Aujourd'hui, nous sommes bientôt arrivés à la date butoir...

TikTok et WeChat bloqué à partir de dimanche

Ce sont les derniers jours pour les deux applications chinoises aux États-Unis. D'après le média Reuters qui a eu la confirmation de trois sources proches du département du Commerce américain, WeChat et TikTok seront bannis de l'App Store et du Googe Play dès dimanche. On imagine que Apple et Google les supprimeront de leur store dès que l'interdiction entrera en vigueur.

La crainte ? Toujours la même... Que le Parti communiste chinois espionne les Américains qui utilisent quotidiennement TikTok, mais également l'application WeChat (moins populaire aux États-Unis).

Le ministère américain a déclaré dans un communiqué que le gouvernement chinois avait démontré à une multitude de reprises qu'il "avait les moyens et l'intention d'utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis".

Pour TikTok cette décision est une catastrophe, puisque ça met un arrêt définitif à l'un de ses plus gros revenus. Après l'Inde où TikTok avait plusieurs centaines de millions d'utilisateurs, c'est désormais les États-Unis qui génèrent énormément d'argent qui va disparaitre du chiffre d'affaires.

ByteDance l'éditeur de TikTok n'a toujours pas trouvé d'acquéreur pour l'activité américaine de son application de divertissement et on doute qu'elle le trouve d'ici les prochaines 48 heures.



À prendre en compte que cette interdiction n'est pas définitive pour TikTok et WeChat, le Président des États-Unis a annoncé qu'il reviendrait sur sa décision si les deux firmes chinoises vendent leur activité à une entreprise américaine.

Nous avons appris précédemment que ByteDance était en discussion avec plusieurs groupes comme Microsoft ou encore Oracle pour convenir d'un rachat de TikTok US. Pour l'instant rien n'a été conclu, il faut dire qu'une vente à plusieurs milliards de dollars ne se fait pas en quelques semaines !

Télécharger l'app gratuite TikTok