Gmail peut maintenant être l’app mail par défaut sur iOS 14

Google n'aura donc pas tardé à remplacer le navigateur Safari avec Chrome , puis Mail par Gmail. Mieux, la firme ne le cache pas comme certains et le dit clairement dans ses notes de versions. Une fois installée, la mise à jour propose un nouveau paramètre dans Réglages > Outlook > App d'e-mails par défaut. A vous de choisir Gmail par exemple.

Gmail de Google emboîte le pas à Outlook de Microsoft en proposant une mise à jour exploitant l’une des nouveautés d’iOS 14 les plus demandées par les utilisateurs, le remplacement des apps par défaut. Après Chrome, Google fait de même avec Gmail.

