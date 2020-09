iOS 15 : seulement 7 nouveaux emojis en 2021

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

7

Des nouveaux emojis vont faire leur apparition en 2021 mais il faut noter quelques changements par rapport aux autres années. Très peu de nouveautés et du retard sur le calendrier font que cette mise à jour d'emojis 2021 devrait être la plus pauvre en terme de contenu de ces dernières années.

Une quantité réduite d'emojis pour 2021 et iOS 15

Encore et toujours à cause de la crise du COVID-19, des retards sont de plus en plus fréquents dans énormément de domaines. Les emojis n’échappent pas à la règle et eux aussi auront du retard en 2021. Initialement, la sortie était prévue pour mars 2021 mais on se dirige finalement sur septembre 2021, soit iOS 15.



De plus, il faut noter que pour 2021 seulement 7 nouveaux emojis feront leur apparition. Il y aura tout de même 217 nouvelles variantes des émojis déjà présents.



Les nouveaux emojis seront : une femme avec une barbe, une personne sans sexe avec une barbe, un visage poussant un soupir exaspéré, un visage caché dans les nuages, un visage à l’air étourdi avec des yeux en spirale, un cœur en feu et un cœur avec des bandages.



Les emojis sont devenus une habitude dans notre quotidien grâce à la façon dont ils imagent et donnent vie à nos messages. On attend comme toujours avec impatience de pouvoir utiliser les nouveaux. iOS 15 accueillera donc 7 nouveaux emojis.



Source