iPhone 12 Mini : le nom confirmé par un leaker

Pour en revenir aux iPhone 12, rappelons qu’Apple doit les présenter le mois prochains avec un nouveau design, un modem 5G, de l’OLED pour tous, des coloris différents, un scanner Lidar sur les Pro et quelques nouveautés pas encore sûres. Parmi elles, l’écran 120 Hz ou encore la recharge inversée, ainsi qu’une encoche réduire. Bref, pour le moment ce sont les noms des iPhone 12 qui sont confirmés, le reste devrait se décanter dans les prochains jours, le keynote approchant à grand pas.

Très souvent précis dans ces fuites, le leaker asiatique s’active depuis quelques jours avec des informations sur les futurs produits de la marque à la pomme. On retrouve par exemple des détails sur le casque AirPods Studio ou les traqueurs AirTags. Par contre, nous avions taggué l0vetodream lors de notre publication, il est possible qu’il ait eu l’information comme ça...

Si certains étaient dubitatifs par notre découverte dans un document de l’accessoiriste ESR, le leaker l0vetodream confirme les noms des prochains smartphones Apple. Si l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max ne sont pas nouveaux, en revanche l’iPhone 12 Mini est une petite surprise.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.