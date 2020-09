Octopath Traveler : Champions of the Continent se dote d'une date de sortie au Japon

C'est lors de l'année 2019 que le jeu Octopath Traveler : Champions of the Continent avait été annoncé par Square Enix, attendu notamment sur iOS et Android.



On parle d'un prequel d'Octopath Traveller, sorti sur Nintendo Switch en juillet 2018, emmenant le joueur dans un RPG comptant huit protagonistes, avec huit histoires différentes.



Le studio de développement vient de publier la date de sortie du futur jeu, mais uniquement au Japon pour le moment...

Octopath Traveler : Champions of the Continent s'approche du Japon

Petite déception lors de la lecture du communiqué de Square Enix... Alors que nous attendions le prequel de Octopath Traveller avec grande impatience sur iOS et Android, voilà que l'éditeur vient de publier une date de sortie exclusive au Japon.



Alors, est-ce que le jeu se destine ailleurs que dans le pays, l'avenir nous le dira... Mais en attendant, de nouveaux détails ont vu le jour : disponible sur les mobiles japonais à partir du 28 octobre, le jeu proposera des combats à 8 personnages avec 64 personnages disponibles au lancement.



Octopath Traveler : Champions of the Continent aurait déjà 600 000 joueurs préinscrits, signe d'une forte attente. Espérons que celui-ci s'exporte rapidement en Europe et dans le monde entier.