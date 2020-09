Sadhana : un magnifique casse-tête signé ARTE Experience

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Guillaume Gabriel

Il y a du nouveau du côté de l'App Store, avec la sortie du très prometteur jeu Sadhana - The way back (v1.0.1, 824 Mo, iOS 10.0) qui a été édité par ARTE Experience.



Il faut dire que la chaîne de télévision franco-allemande n'en est pas à son premier coup d'essai, puisqu'elle a déjà participé à la création de plusieurs jeux mobiles.



Cette fois-ci, on suit le voyage spirituel d'un jeune soldat sous forme d'un court récit interactif basé sur des textes indiens.

Sadhana nous emmène dans un parcours spirituel

Plongez dans les contes indiens en suivant le parcours spirituel de Svetaketu. Guidé par son maître, ce jeune soldat entreprend une quête initiatique. Mais la voie qui mène à la connaissance de soi est jalonnée de démons intérieurs à vaincre et de puzzles à résoudre. Saurez-vous en triompher pour atteindre la sagesse à ses côtés ?

Si, pendant l'aventure, on retrouve des puzzles, le but du jeu se veut reposant et souhaite plonger les joueurs dans un état méditatif, notamment avec une bande originale très réussie.

Sadhana est maintenant disponible sur l'App Store et Google Play, au prix de 1,09€.

Télécharger Sadhana - The way back à 1,09 €