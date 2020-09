Selon un opérateur britannique, les iPhone 12 arrivent dans quelques jours

Ça a été le grand absent de l'Apple Event de la rentrée, à cause de la pandémie, Apple a dû retarder les iPhone 12 qui devaient normalement être présentés début septembre. Sans nous donner de date, Apple a clôturé sa keynote en laissant sur leurs faims de nombreux Apple Addict. Aujourd'hui, un opérateur britannique a donné une information très intéressante...

Encore quelques jours à attendre ?

Nous arrivons à la fin septembre et cette question est toujours sans réponse : "Quand est-ce que l'iPhone 12 va être commercialisé ?". Si du côté d'Apple on joue la carte du silence, de nouvelles informations viennent de surgir de l'opérateur britannique EE. C'est le PDG lui-même Marc Allera qui a dévoilé la nouvelle.

En général, les opérateurs sont les premiers à savoir comment va se dérouler le lancement des nouveaux iPhone, puisqu'ils doivent planifier la précommande, gérer la réception des stocks dans les boutiques et dans les entrepôts, mais également s'occuper du lancement !

Dans une vidéo de présentation partagée en interne, voici ce que le PDG déclare :

Nous ne sommes plus très loin du prochain lancement majeur d’Apple, un iPhone 5G, qui donnera un énorme coup de fouet à la 5G. Les équipes dans tous les secteurs de la branche consommateurs se sont préparées toute l’année pour gagner ce lancement et être le premier partenaire d’Apple en Europe.

Pour rappel, une information avait (volontairement) fuité pendant l'Apple Event qui a eu lieu il y a plus d'une semaine. Dans une vidéo promotionnelle du nouvel iPad, on pouvait voir cette séquence... Ce serait la date de la seconde keynote d'Apple !



